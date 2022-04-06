BERKAN KARABULUT KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Berkan Karabulut, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alan Berkan Karabulut ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Berkan Karabulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 BERKAN KARABULUT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. Çok sık okul değiştirmiştir. Bunun nedeni basketbol ile de ilgilendiği için en iyi basketbol takımlarının olduğu okullara gitmiştir. 7 yaşında iken futbola başlamıştır. Daha sonra da pek çok spor dalı ile yakından ilgilenmiştir. İstanbul'un en iyi basketbol takımlarında yer almıştır. 2 yıl A Takım seviyesinde basketbolcu olarak oynamıştır. 2011 senesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde okumaya başlamıştır. 2015 senesinde eğitimini başarı ile tamamlamış ve mezun olmuştur.