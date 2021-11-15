Alparslan: Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı izle!

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin oyuncu kadrosunda ise Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan, Onur Ayçelik yer alıyor.







İlk bölümüyle TRT 1 ekranlarından izleyicilerle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi kurgusu, çekimleri, müzikleri ve senaryosuyla izleyicilerden geçer not aldı.

Şimdi diziyi beğenen izleyiciler internetten 'Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı', 'Alparslan: Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı izle', 'Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' aramaları yapıyor.

İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 2. Bölüm fragmanı:

DİZİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı (Barış Arduç) hiç ummadığı bir yere götürür.

Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan (Barış Arduç) ve Akça (Fahriye Evcen) arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

👉 Alparslan Büyük Selçuklu 1. Bölüm İZLE:

https://www.trt1.com.tr/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Fakat Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar.

Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacak.







👉 Alparslan Büyük Selçuklu 1. Bölüm İZLE:

https://www.trt1.com.tr/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu