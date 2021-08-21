Kasımpaşa-Giresunspor: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Kasımpaşa ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol mücadelenin 14. dakikasında yeni transfer Jorgensen ve 90+2. dakikada Umut Bozok'un ayağından geldi. Konuk ekip Giresunspor'da Diabete 48. dakikada gol kaydetse de gerçekleştirilen VAR kontrolü sonrası bu gol geçerlilik kazanmadı. Bu skorla Kasımpaşa puanını 4'e yükseltirken ligin yeni ekibi Giresunspor ikinci haftada da puanla tanışamadı.