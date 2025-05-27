Batman finalde

Nesine 2. Lig Play-Off Yarı Final rövanş maçında Batman Petrolspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Batman Petrolspor'un golünü 30'uncu dakikada Mert Çapar attı. Altınordu'da fileleri 85'inci dakikada penaltıdan Hüseyin Bulut havalandırdı. İlk maçta deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden Batman Petrolspor, 2. Lig'de play-off finaline yükseldi. Batman Petrolspor'un finaldeki rakibi Elazığspor - Vanspor FK eşleşmesinin galibi olacak. Olaylar nedeniyle yarıda kalan Elazığspor-Vanspor mücadelesiyle ilgili TFF Elazığspor'u hükmen yenik ilan ederse Batman Petrolspor, finalde Vanspor ile Nesine 1. Lig'e çıkmak için karşılaşacak.