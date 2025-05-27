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Haberler TFF 2. Lig Batman finalde

Batman finalde

Nesine 2. Lig play-off 3. turun diğer mücadelesinde Batman Petrol, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Altınordu ile 1-1 berabere kalıp adını finale yazdırdı

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Batman finalde

Nesine 2. Lig Play-Off Yarı Final rövanş maçında Batman Petrolspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Batman Petrolspor'un golünü 30'uncu dakikada Mert Çapar attı. Altınordu'da fileleri 85'inci dakikada penaltıdan Hüseyin Bulut havalandırdı. İlk maçta deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden Batman Petrolspor, 2. Lig'de play-off finaline yükseldi. Batman Petrolspor'un finaldeki rakibi Elazığspor - Vanspor FK eşleşmesinin galibi olacak. Olaylar nedeniyle yarıda kalan Elazığspor-Vanspor mücadelesiyle ilgili TFF Elazığspor'u hükmen yenik ilan ederse Batman Petrolspor, finalde Vanspor ile Nesine 1. Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

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