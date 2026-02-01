TOKİ Elazığ kura çekilişi canlı izle | TOKİ Elazığ kurası ne zaman, saat kaçta?

Elazığ'da binlerce ailenin ev sahibi olma hayaliyle takip ettiği TOKİ kura çekilişi start alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde, yeni haftanın ilk durağı Elazığ oldu. Merkezde 2 bin 500, ilçelerde ise yüzlerce konutu kapsayan çekilişler; Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda halka açık ve şeffaf bir şekilde yapılacak. Emeklilerden gençlere, engellilerden şehit yakını ve gazilere kadar her kategoride binlerce başvurunun yapıldığı Elazığ'da, şanslı isimler dijital noter huzurunda tek tek belirlenecek. İşte TOKİ Elazığ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir? sorularının cevabı...

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elazığ'da inşa edilecek yeni yuvaların hak sahiplerini belirleyecek olan heyecan dolu kura çekimi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Sabah saat 11.00 itibarıyla noter huzurunda başlayacak olan çekilişler, Elazığ Merkez başta olmak üzere tüm ilçeleri kapsayacak şekilde gün boyunca aralıksız devam edecek. Kura maratonunda ilk olarak şehit yakınları ve gaziler, engelliler ve emekli kategorisindeki vatandaşların isimleri belirlenecek, ardından genç ve diğer kategorilerdeki başvuruların çekimine geçilerek akşam saatlerinde süreç tamamlanacak.

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI | TIKLA-İZLE

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Elazığ TOKİ kura çekilişini anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için dijital platformlar üzerinden kapsamlı bir yayın ağı kuruldu. Çekilişin tüm aşamaları Toplu Konut İdaresi'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden kesintisiz bir şekilde yayınlanacak. Vatandaşlar bu platformlar aracılığıyla isimlerini ekranda anlık olarak görebilecekler. Ayrıca canlı yayını kaçıranlar veya isimlerini tekrar teyit etmek isteyenler, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra e-Devlet kapısına giriş yaparak 'Kura Sonucu Sorgulama' hizmeti üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla asil veya yedek listesinde olup olmadıklarını kolayca sorgulayabilecekler.

TOKİ ELAZIĞ HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Elazığ genelinde hayata geçirilecek sosyal konut projesi kapsamında toplam 3 bin 825 konut inşa edilecek. İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde: