Berat Kandili mesajları resimli 2026 | Kısa, öz, dualı, yeni Berat Kandili mesajları

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili, bu yıl da ellerin semaya, gönüllerin ise huzura yöneldiği bir atmosferde karşılanıyor. İslam inancına göre kulların bir yıllık rızıklarının, amellerinin ve kaderlerinin tayin edildiği bu mukaddes gece, bireysel bir ibadet zamanı olmasının yanı sıra toplumsal dayanışmanın da en güzel örneklerine sahne oluyor. Şehirlerin ışıklarla bezendiği, camilerin dolup taştığı bu özel gecede, aradaki mesafeleri bir nebze de olsa kısaltan en önemli gelenek ise şüphesiz ki paylaşılan kandil mesajları oluyor. Kelimelerin dualara karıştığı, küskünlerin barıştığı ve hatırlanmanın verdiği mutluluğun paylaşıldığı bu gecede, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajlarını sizler için derledik.

KISA VE ÖZ BERAT KANDİLİ MESAJLARI

🌹Rabbimizin rahmeti ve mağfiretiyle dolu bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle, mübarek geceniz kutlu olsun.

🌹Günahlarınızdan arınacağınız, dualarınızın kabul olacağı mübarek Berat Kandili'nde sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle.

🌹Dualarınızın kabul olduğu, gönlünüzün ferahlayacağı bir Berat Kandili geçirmeniz dileğiyle, mübarek geceniz kutlu olsun.

🌹Berat Kandiliniz mübarek olsun, geçmişinizi temizleyip geleceğe umutla bakacağınız bir gece geçirmeniz dileğiyle.

🌹Allah'ım, bu gece günahlardan beratımızı ver, kalplerimizi imanla doldur. Dualarımızı kabul buyur, rahmetinle kuşat bizi. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

🌹Ey Yüce Allah'ım, günahlarımızı affet, dualarımızı kabul et, hatalarımızı affeyle. Bizi sırat-ı müstakimden ayırma, rahmetinle kuşat. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

FARKLI VE EN YENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI

🙏Ya Rabbi, bu mübarek gecede dualarımızı kabul eyle, bizi affet ve hidayetinle aydınlat. Kalplerimizi senin sevginle doldur, yolumuzu aydınlat. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

🙏Ey Rabbimiz, Rahmetinle bağışla bizi, affet günahlarımızı. Yüreğimizi imanla doldur, gönlümüzü sevginle aydınlat. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

🙏Allah'ım, bu mübarek gecede dualarımızı kabul buyur, günahlarımızı affet. Yolumuzu doğruya, kalbimizi nuruna, gönlümüzü rahmetine eriştir. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

🙏Berat Kandiliniz mübarek olsun, dualarınızın kabul edildiği, günahlarınızın affedildiği bir gece diliyorum.

UZUN, FARKLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

🌙Berat Kandiliniz mübarek olsun! Bu gece, duaların kabul olduğu, günahların affedildiği bir fırsattır. Kandilinizi kutlar, dualarınızın kabul olmasını dilerim. Geçmişinize bir perde çekip yepyeni bir başlangıca adım atmanız dileğiyle, Berat Kandiliniz mübarek olsun.

🌙Rahmetin, mağfiretin ve bereketin sonsuz olduğu bu mübarek geceyi en içten dualarla karşılıyor, geçmiş hatalarımız için af diliyor ve gelecek için güzel dileklerde bulunuyorum. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

🌙Kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu mübarek gecede, dualarımızın kabul olması ve günahlarımızın affedilmesi için Rabbimizin huzuruna yöneliyoruz. Berat Kandiliniz mübarek olsun, sağlık, huzur ve bereket dolu günler sizinle olsun.

🌙Bu mübarek gecede Rabbimizin rahmet ve mağfiretine sığınıyor, dualarımızı eksik etmiyoruz. Geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe umutla bakıyor, dualarımızla hayırlı bir yarın dileğiyle Berat Kandilinizi kutluyorum.

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI