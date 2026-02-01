Enflasyon ne zaman? 2026 Ocak ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Türkiye ekonomisinde 2026 yılının ilk verisi için geri sayım başladı. Ocak ayına ilişkin fiyat değişimlerini yansıtacak olan veriler, sadece hanehalkı bütçesini değil, aynı zamanda merkez bankasının para politikası adımlarını da doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden yapılacak bu açıklama, yılın geri kalanı için enflasyon hedeflerinin ne ölçüde gerçekçi olduğuna dair ilk ciddi sinyali verecek. Kamuoyu, resmi takvime göre belirlenen o kritik saati beklerken, ekonomistler de tahminlerini güncellemeye devam ediyor. Peki 2026 Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte beklenti anketi ve tahminler...

2026 OCAK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan resmi veri takvimine göre; 2026 yılı Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Her ayın başında bir önceki aya ait verileri raporlayan kurum, Ocak ayındaki fiyat hareketlerini mercek altına aldığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını eş zamanlı olarak dijital kanalları ve resmi bülteni üzerinden duyuracak.

2026 OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Salı günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

TCMB ENFLASYON BEKLENTİSİ

iyasa Katılımcıları Anketi ocak ayı sonuçlarına göre, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi 0,2 puan gerileyerek yüzde 23,2 seviyesinde ölçülürken, 2027 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. Gelecek on iki ay ve yirmi dört ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri sırasıyla 1,2 puan ve 0,5 puan aşağı yönlü güncellenerek yüzde 22,2 ve yüzde 16,9 olmuştur. 5 yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise 0,3 puan azalışla yüzde 11,1 düzeyinde ölçülmüştür. Reel sektör beklentilerine bakıldığında, firmaların on iki ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi, Ocak PPK toplantısı sırasında açıklanan son veri dönemi olan aralık ayında 0,9 puan azalarak yüzde 34,8 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde hane halkının on iki ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri de 1,3 puan düşerek yüzde 50,9 seviyesinde seyretmiştir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

2025 ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılının son enflasyon raporu beklentilerin bir miktar altında kalarak dezenflasyon sürecindeki kararlılığı tescilledi. 2025 yılı Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %0,89 oranında artış gösterdi. Bu sonuçla birlikte, milyonların merakla beklediği yıllık enflasyon oranı 2025 yılı sonunda %30,89 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayı verilerinde ana harcama grupları incelendiğinde; gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki %1,99'luk artış ile konut grubundaki %1,39'luk yükseliş manşet enflasyonun temel belirleyicileri oldu. Buna karşın ulaştırma grubunda yaşanan %1,03'lük azalış, aylık enflasyonun sınırlı kalmasında önemli bir rol oynadı. 2025 yılının tamamını kapsayan 12 aylık ortalamalara göre artış oranı ise %34,88 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın (TCMB) %31-33 bandındaki yıl sonu tahminlerine paralel gelen bu rakamlar, 2026 yılına dair umutları artırırken, şimdi gözler Ocak ayında bu ivmenin korunup korunmayacağına odaklanmış durumda.