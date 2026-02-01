Berat Kandili orucu ne zaman tutulur 2026? Hangi gün niyet edilir? DİYANET

İslam dünyasında 'rahmet, mağfiret ve rızık kapılarının açıldığı gece' olarak kabul edilen Berat Kandili, 2026 yılında da büyük bir manevi coşkuyla karşılanıyor. Şaban ayının tam ortasına denk gelen bu mübarek zaman dilimi, müminler için bir nevi Ramazan ayının müjdecisi ve nefis terbiyesinin önemli bir basamağıdır. Hz. Muhammed'in (S.A.V) bu ayda ve özellikle Berat gecesinin gündüzünde oruç tutulmasını tavsiye etmesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadet takvimini vatandaşların bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek olan bu mukaddes gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler, "Oruç için hangi gece sahura kalkılmalı?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre merak edilenler...

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılında Berat Kandili 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek. İslam hukukunda kandil gecelerinin gündüzünde oruç tutmak "müstehap" (sevap ve güzel görülen) bir ibadettir. Dolayısıyla Berat Kandili orucu için iki farklı seçenek bulunmaktadır:

Asıl Gün (3 Şubat Salı): Kandil gecesinin (2 Şubat gecesi) hemen ardından gelen gündüz, yani 3 Şubat Salı günü Berat Kandili orucunun tutulacağı asıl gündür.

Eyyam-ı Biyz (1-2-3 Şubat): Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerini (Eyyam-ı Biyz) oruçlu geçirmek isteyen müminler; 1 Şubat Pazar, 2 Şubat Pazartesi ve 3 Şubat Salı günlerini kapsayan 3 günlük bir oruç ibadeti de eda edebilirler.

Kandil gecesi sahuruna 2 Şubat Pazartesi gecesi kalkılacak ve 3 Şubat Salı günü oruçlu olunacaktır.

BERAT KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR: 2 ŞUBAT MI, 3 ŞUBAT MI?

Vatandaşların en çok tereddüt ettiği konulardan biri, kandil orucunun geceden önce mi yoksa sonra mı tutulacağıdır. İslam hukukunda gün akşam ezanıyla başladığı için, 2 Şubat Pazartesi akşamı Berat Gecesi'ne giriş yapılır. Ancak oruç, imsak vaktiyle başladığı için takvim şu şekilde işler:

Pazartesi Günü Tutanlar: Bazı müminler, kandil gecesini oruçlu karşılamak adına 2 Şubat Pazartesi günü oruç tutarlar. Bu, Şaban ayının 14. gününe denk gelir ve oldukça sevaptır.

Salı Günü Tutanlar: Hz. Muhammed'in (S.A.V) "Gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçirin" tavsiyesi üzerine asıl "Kandil Günü Orucu", gecenin sabahına yani 3 Şubat Salı gününe isabet eder.

Sonuç olarak, en faziletli kabul edilen uygulama, imkanı olanlar için hem Pazartesi hem de Salı günlerini (Şaban 14 ve 15) birleştirerek tutmaktır. Ancak tek bir gün tutmak isteyenlerin, kandil gecesinin sabahı olan 3 Şubat Salı gününü tercih etmesi önerilir.

BERAT KANDİLİ ORUCUNA HANGİ GÜN NİYET EDİLİR?

Oruç ibadetinde niyetin zamanı ve şekli büyük önem taşır. Diyanet'in fıkhi açıklamaları doğrultusunda Berat Kandili orucuna niyet şu şekilde yapılır:

Niyet Zamanı: Berat Kandili gibi nafile oruçlarda niyet, akşam ezanından itibaren ertesi günün kuşluk vaktine (öğle ezanına yaklaşık 1 saat kalana) kadar yapılabilir. Ancak en faziletli olanı, sahur vaktinde niyet etmektir.

Sahurun Önemi: Sahura kalkmak, fiili bir niyet yerine geçer. Sahurda yemek yedikten sonra sözlü olarak niyet etmeyi unutan bir kişinin orucu da geçerli sayılır.

BERAT KANDİLİ ORUCUNDA HANGİ GÜN SAHURA KALKILIR?

Diyanet takvimine göre 2026 Berat Kandili 2 Şubat Pazartesi akşamı başlayacağı için, sahur vakti şu şekilde hesaplanmalıdır:

Berat Kandili'nin gündüzünü (3 Şubat) oruçlu geçirmek isteyenler, 2 Şubat Pazartesi'yi 3 Şubat Salı'ya bağlayan gece sahur yapacaklardır. Bulunduğunuz ilin imsak vaktine kadar sahur yemeğinizi yiyip niyetinizi etmeniz gerekir. İmsak vaktiyle birlikte ağız kapatılır ve o günün akşam ezanına kadar oruç ibadeti sürdürülür. Eğer kandil gününü (Pazartesi) de oruçlu karşılamak isterseniz, bu gece (1 Şubat Pazar'ı 2 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece) sahura kalkmanız gerekmektedir. İslam dininde "kandil günü" denildiğinde, o gecenin sabahındaki gündüz kastedilir. Dolayısıyla "Berat Kandili orucu" için en temel sahur zamanı 2 Şubat Pazartesi gecesidir.

BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet ederken kalben bilmek yeterlidir ancak dil ile; "Niyet ettim Allah rızası için yarınki Berat Kandili orucunu tutmaya" veya "Niyet ettim Allah rızası için nafile oruç tutmaya" şeklinde ifade edilmesi doğru olandır. Üzerinde kaza borcu olanlar, bu mübarek günde "Niyet ettim Allah rızası için üzerime farz olan ilk kaza orucunu tutmaya" diyerek niyet edebilirler; böylece hem kaza borçlarını ödemiş hem de günün feyzinden yararlanmış olurlar.