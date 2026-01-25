CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler FED faiz kararı açıklandı mı, 2026 FED toplantısı ne zaman? 2026 FED toplantı takvimi

FED faiz kararı açıklandı mı, 2026 FED toplantısı ne zaman? 2026 FED toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı yatırımcılar ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, altın, kripto para ve küresel borsaları doğrudan etkileyen FED faiz toplantısı öncesinde, “FED faiz kararı açıklandı mı, 2026 FED toplantısı ne zaman?” soruları gündemde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 09:01
FED faiz kararı açıklandı mı, 2026 FED toplantısı ne zaman? 2026 FED toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak faiz kararı, 2026 yılında da küresel piyasaların en önemli gündem başlıklarından biri olacak. FED faiz kararı açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini korurken, yatırımcılar yaklaşan FOMC toplantılarını yakından izliyor. FED'in faiz kararları; dolar endeksi, altın fiyatları, petrol, kripto para piyasaları ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde belirleyici rol oynuyor. 2026 yılı için faiz politikasına ilişkin beklentiler, enflasyonun seyri ve ABD ekonomisinin büyüme performansına bağlı olarak şekillenecek. Uzmanlar, FED'in 2026 yılında kademeli faiz indirimi veya uzun süre faizleri sabit tutma ihtimalini değerlendirirken, her toplantının piyasalarda sert fiyat hareketlerine yol açabileceğini vurguluyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, 2026 FED toplantısı ne zaman? İşte, 2026 FED toplantı takvimi!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Ocak ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği FED faiz kararı, 2026 FED toplantı takvimine göre 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de açıklanacak.

Dolar, altın, kripto para ve borsa piyasaları üzerinde doğrudan etkili olan faiz kararı öncesinde yatırımcılar, FED'in politika faizine ilişkin atacağı adımları merak ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılacak açıklama, piyasalarda sert fiyat hareketlerine yol açabilir.

FED faiz kararı

OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR? BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede açıklanan son enflasyon verilerinin ardından FED Başkanı Jerome Powell'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, faiz oranlarının "anlamlı ölçüde düşürülmesi gerektiğini" vurgulayarak, daha gevşek para politikasına işaret etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında ise, FED'in Ocak ayı toplantısında politika faizini sabit bırakacağına yönelik beklentilerin güçlü olduğu görülüyor. Analistler, özellikle mart ve nisan aylarındaki toplantılarda da FED'in temkinli bir duruş sergilemesini ve faiz indirimi için ekonomik verileri yakından izlemesini bekliyor.

FED faiz kararı

FED FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLER?

FED'in alacağı faiz kararı, küresel finans piyasaları açısından kritik önem taşıyor. Faizlerin sabit tutulması veya indirilmesi;

  • Dolar kurunda dalgalanmaya,
  • Altın ve emtia fiyatlarında hareketliliğe,
  • Kripto para piyasalarında volatilite artışına,
  • Gelişmekte olan ülke piyasalarında sermaye akımlarına

neden olabilir.

Uzmanlar, 2026 yılında FED'in enflasyon görünümü ve ekonomik büyüme verilerine bağlı olarak kademeli faiz indirimi senaryosunu gündemde tuttuğunu, ancak erken bir faiz indiriminin piyasalarda yeni riskler yaratabileceğini ifade ediyor.

