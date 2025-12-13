CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto çekildi! 13 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekildi! 13 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto tutkunlarının gözleri yine büyük çekilişte. Özellikle “Çılgın Sayısal Loto 13 Aralık 2025 sonuçları nereden öğrenilir?” ve “Bu akşamın kazanan numaraları hangileri?” soruları, şans oyunlarını yakından takip edenlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, haftanın belirlenen günlerinde gerçekleştirilen çekilişlerle heyecanı her defasında yeniden yükseltiyor. 13 Aralık 2025 Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, resmi duyuruları takip ederek kazanan numaralara kolayca ulaşabiliyor. İşte detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekildi! 13 Aralık Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 13 Aralık Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu oldu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkân tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. İşte 13 Aralık Sayısal Loto sonucu hakkında merak edilenler…

13 Aralık Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO 13 ARALIK SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto 13 Aralık Cumartesi günü saat 21.30'da düzenlenen çekilişin sonuçları belli oldu. İşte kazanan numaralar:

7-57-67-70-74-86

JOKER: 4

SÜPERSTAR: 22

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 15 Aralık Pazartesi günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Çılgın Sayısal Loto 13 Aralık kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerime daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
