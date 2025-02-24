  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler KOLONYA KULLANMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken kolonya koklamak, sürmek orucu bozar mı DİYANET?

KOLONYA KULLANMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken kolonya koklamak, sürmek orucu bozar mı DİYANET?

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, oruçlu kişiler arama motorlarında 'Kolonya kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı DİYANET?' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 16:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KOLONYA KULLANMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken kolonya koklamak, sürmek orucu bozar mı DİYANET?

KOLONYA KULLANMAK ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki kolonya orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

ORUÇLUYKEN KOLONYA SÜRMEK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Diyanet'in direkt olarak oruçluyken kolonya sürmeye ilişkin bir açıklaması bulunmamaktadır. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre, yemek, içmek ve cinsî münasebete ek olarak, kendi fiiliyle ağız dolusu kusmak ve hacamat yapmak/yaptırmak dışında orucu bozan herhangi bir şey hadislerde bulunmamaktadır. İlaveten; yıkanmak, ağza su almak, diş fırçalamak (misvak kullanmak), sürme çekmek, yağlanmak, parfüm ya da deodorant kullanmak gibi birçok gündelik rutinin de orucu bozmayacağı hadislerde yer almaktadır.

"Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Bunlar yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için orucu bozmazlar. Üzerinize bunlardan sürdükten sonra, onların etkisi devam ederken namaz kılmanızda ise bir sakınca yoktur."

Konuya ilişkin bir diğer açıklama ise Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kolonyayı ya da herhangi bir kokuyu fazlaca koklamak mekruhtur. Çünkü orucun gerekçelerinden biri zevklere karşı dikkatli olmaktır. Kokulu sabunla yıkayınca problem değildir. Aşırı aşırı koklamak iyi değildir."

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe açıklaması!
Yüzyılın derbisi! İşte G.Saray - F.Bahçe maçı 11'leri
DİĞER
'Bebeto' yüzlü ünlü şarkıcıyı tanıyabildiniz mi? 90'lı yıllara damga vurmuştu ...
Başkan Erdoğan kongre sonrası kabineyi topladı! Revizyon olacak mı? Gazze, Suriye, Ukrayna... Masa da gündem de yoğun
Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı!
G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe taraftarının Rams Park yolculuğu başladı Fenerbahçe taraftarının Rams Park yolculuğu başladı 16:44
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? 15:56
Fırtına'nın kupa mesaisi başladı! Fırtına'nın kupa mesaisi başladı! 15:12
van Hooijdonk'tan derbi paylaşımı! van Hooijdonk'tan derbi paylaşımı! 15:09
Oosterwolde'den derbi paylaşımı! Oosterwolde'den derbi paylaşımı! 15:05
G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe açıklaması! G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe açıklaması! 14:30
Daha Eski
Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! 14:26
ManU'da Victor Osimhen gündemi! ManU'da Victor Osimhen gündemi! 13:32
Galatasaray-Fenerbahçe maçı detayları Galatasaray-Fenerbahçe maçı detayları 13:24
Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Dünyanın en sert derbileri açıklandı! 12:49
G.Saray-F.Bahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! G.Saray-F.Bahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! 12:04
Roma-Monza maçı ne zaman? Roma-Monza maçı ne zaman? 11:57