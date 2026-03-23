Ankara hava durumu! Ankara'da yağmur ne zaman duracak? Meteoroloji verileri

Ramazan Bayramı tatili sona erdi ve Ankara'da işe, okula dönüş hareketliliği başladı. Vatandaşlar yolculuk öncesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. Başkentte etkili olan yağışlı havanın ne zaman sona ereceği merak konusu. Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Yağmur ne zaman duracak? Sıcaklıklar kaç derece olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika Ankara hava durumu tahminleri ve 5 günlük detaylı hava raporu...

ANKARA'DA YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da yağmur 26 Mart Perşembe günü duracak. Başkentte bu hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağmurun, yerini çok bulutlu bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ramazan Bayramı boyunca etkisini sürdüren yağmur sonrası araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, "Ankara hava durumu tahmnilerini" merak ediyor. İşte Meteoroloji tarafından paylaşılan 1 haftalık Ankara hava durumu:

23 Mart Pazartesi: 5°C / 13°C (Sağanak Yağışlı)

24 Mart Salı: 4°C / 12°C (Yağmurlu)

25 Mart Çarşamba: 4°C / 14°C (Yağmurlu)

26 Mart Perşembe: 4°C / 14°C (Çok Bulutlu)

27 Mart Cuma: 5°C / 18°C (Parçalı Bulutlu)