Milli taekwondocular Belçika'da 30 madalya birden kazandı!

Milli taekwondocular Belçika'da 30 madalya birden kazandı!

Belçika'nın Lommel şehrinde düzenlenen Açık Taekwondo Turnuvası'nda Türkiye Genç ve Büyük Milli Takımları toplam 30 madalya kazanarak büyük başarıya imza attı. 58 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 8 altın, 12 gümüş ve 10 bronz madalya elde edildi. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 09:30
Milli taekwondocular Belçika'da 30 madalya birden kazandı!

Türkiye Genç ve Büyük Taekwondo Milli Takımları, Belçika Açık Taekwondo Turnuvası'nda toplam 30 madalya kazandı.

Belçika'nın Lommel şehrinde düzenlenen turnuvada Türkiye'yi büyükler kategorisinde 38, gençler kategorisinde ise 20 sporcu temsil etti. Ay-yıldızlı sporcular, toplamda 8 altın, 12 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 30 madalya elde etti. Türkiye, büyükler kategorisinde 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz, gençler kategorisinde ise 4 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Turnuvada uluslararası hakem Sinem Gültaş da en iyi hakem ödülüne layık görüldü.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR ŞU ŞEKİLDE:

BÜYÜKLER

Altın: Merve Dinçel Kavurat (53kg), Hatice Pınar Yiğitalp (62kg), Nafia Kuş Aydın (+73kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87kg)

Gümüş: Sıla Irmak Uzunçavdar (53kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73kg), Deniz Dağdelen (54kg), İbrahim Öter (63kg), Ferhat Can Kavurat (74kg)

Bronz: Hatice Kübra İlgün (57kg), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73kg), Enes Kaplan (58kg), Ömer Furkan Körpe (74kg), Orkun Ateşli (87kg), Enbiya Taha Biçer (+87kg)

GENÇLER

Altın: Nehir Tekin (55kg), Utku Kap (45kg), Yunus Emre Özden (48kg), Altuğ Gesge (51kg)

Gümüş: Zeynep Zilan Ülgüt (42kg), Medine Gül Turan (44kg), Fatma Zehra Akyazıcı (49kg), Elif Esmira Özdirim (63kg), Abdurrahman Yılmaz Kılıç (55kg), Eymen Akyol (59kg), Yusuf Efe Mızrak (+78kg)

Bronz: Neslihan Bozkurt (46kg), Aslı Cemre Ceylan (52kg), Zeynep Nil Menekşe (68kg), Tunahan Yörük (78kg)

