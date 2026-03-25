Fenerbahçe'ye transferde Openda müjdesi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Lois Openda ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyanlar, Belçikalı yıldız için sarı-lacivertlileri sevindiren haberi duyurdu. İşte detaylar...

Yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir golcüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, hedefini belirledi: Lois Openda...

Sezon başında Alman temsilcisi Leipzig'den zorunlu satın alma opsiyonuyla Juventus'a kiralanan Belçikalı santrfor, İtalyan ekibinde istenilen performansı gösteremedi.

Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki golcünün 44 milyon euroluk mecburi opsiyonunu kullanacak ve ardından Lois Openda ile yollarını ayıracak.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe de şimdiden Juventus'la temasa geçti.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Juventus'la ilk görüşmeyi yaptı.

Fenerbahçe Yönetimi, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

İtalyan devi ise en az zararla Belçikalı santrforu elinden çıkarmayı planlıyor.

Çizme medyası, transferin önümüzdeki günlerde netleşebileceğini ileri sürdü.

JUVENTUS'DA BAŞARAMADI

Juventus, sezon başında Lois Openda'yı büyük umutlarla kadrosuna kattı.

Ancak Belçikalı oyuncu, 33 karşılaşmada süre almasına rağmen sadece 2 kez ağları sarsarak beklentilerin çok uzağında kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
