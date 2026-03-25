Fenerbahçe'ye transferde Openda müjdesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Lois Openda ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyanlar, Belçikalı yıldız için sarı-lacivertlileri sevindiren haberi duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe de şimdiden Juventus'la temasa geçti.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Juventus'la ilk görüşmeyi yaptı.
Fenerbahçe Yönetimi, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
İtalyan devi ise en az zararla Belçikalı santrforu elinden çıkarmayı planlıyor.
Çizme medyası, transferin önümüzdeki günlerde netleşebileceğini ileri sürdü.
JUVENTUS'DA BAŞARAMADI
Juventus, sezon başında Lois Openda'yı büyük umutlarla kadrosuna kattı.
Ancak Belçikalı oyuncu, 33 karşılaşmada süre almasına rağmen sadece 2 kez ağları sarsarak beklentilerin çok uzağında kaldı.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
