Galatasaray'ın yeni forveti Championship ekibinden!
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi belirsizliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızın ayrılma ihtimaline karşın İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'nin forvetine yöneldi.
Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
ICARDİ'NİN ALTERNATİFİ
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro İcardi'nin G.Saray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Hem G.Saray yönetimi hem de Arjantinli futbolcu henüz kararını vermezken, ligin son 8 haftası işleri belirleyecek.
Ancak 33 yaşındaki golcü oyuncunun ayrılık ihtimalini de düşünen sarı-kırmızılı yönetim, alternatifini İngiltere'de buldu.
Championship ekiplerinden Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Patson Daka, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma önerildi.
HÜCUM PRESİNİ SEVİYOR
5 yıl önce Salzburg'dan 30 milyon euro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutan 27 yaşındaki futbolcu, Osimhen'e alternatif olarak düşünülüyor.
Hücum presini seven Daka, G.Saray'ın taktiğine çok uyuyor.