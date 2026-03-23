Galatasaraylı yıldızın talipleri artıyor! Bundesliga ekipleri peşinde
Galatasaray'da gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettiren Roland Sallai'nin talipleri artıyor. Liverpool'un gündeminde yer alan Macar yıldız için Bundesliga ekiplerinin de devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 09:08
Sarı kırmızılı forma ile istikrarlı bir görüntü çizen Sallai bu sezon 38 maçta görev aldı.
28 yaşındaki Macar yıldız, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Roland Sallai'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.