LGS TERCİHLER NASIL YAPILIR? 2024 LGS tercih kılavuzu indir

LGS TERCİHLER NASIL YAPILIR? | LGS'nin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının ardından sonuçlar, 28 Haziran itibarıyla erişime açıldı. Böylece adaylar ve velilerde tercih heyecanı başladı. Okulların belirledikleri taban ve tavan puanlar referans alınarak yapılan tercihlerle birlikte 8. sınıf öğrencileri, önümüzdeki dönemlerde eğitim görmek istedikleri kurumları seçecek. Peki 2024 LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih kılavuzu ve detaylar...

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LGS sınav sonuçları, MEB tarafından 28 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edildi.

LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de aynı gün başlatıldı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacak.

LGS YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.

Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları; mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları; kırmızı renk "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.

Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Merkezî yerleştirmede, merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.