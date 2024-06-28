SINAVSIZ ALAN LİSELER İSTANBUL | 2024 İstanbul OBP ile öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları

SINAVSIZ ALAN LİSELER İSTANBUL | Milli Eğitim Bakanlığınca 1 milyon 38 binden fazla öğrenciye yönelik düzenlenen LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar hız kazandı. Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 İstanbul sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...

2024 OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TAM LİSTE VE TABAN PUANLARI

ADALAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,729

Heybeliada Anadolu Lisesi 68,767

Hüseyin Rahmi Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 45,162

ARNAVUTKÖY SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Hadımköy Anadolu Lisesi 85,506

Arnavutköy Anadolu Lisesi 81,458

Taşoluk Anadolu Lisesi 81,324

Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi 78,414

Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,704

İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,194

Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi 74,911

Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,028

Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,272

Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi 65,79

Prof.Dr. Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,735

Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,215

Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu Lisesi 56,648

Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu Lisesi 51,436

Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi 51,241

Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,27

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,289

Hadımköy Toki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 39,253

Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 37,719

ATAŞEHİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Ataşehir Anadolu Lisesi 93,655

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 92,004

Aşık Veysel Anadolu Lisesi 90,867

Ataşehir Rotary Anadolu Lisesi 89,268

Harezmi Anadolu Lisesi 84,622

Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,247

Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,202

Cahit Zarifoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 75,9

Mehmet Rauf Anadolu Lisesi 75,102

Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,682

Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,798

Ataşehir R. Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,318

Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,978

Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,982

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,262

Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,792

AVCILAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Mehmet Baydar Anadolu Lisesi 90,426

Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi 84,235

Avcılar Anadolu Lisesi 83,698

Avcılar Firuzköy Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,311

Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,483

Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,952

Avcılar Firuzköy Çok Programlı Anadolu Lisesi 78,595

İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,929

Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,892

Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,616

Borsa İstanbul Ispartakule Anadolu Lisesi 73,386

Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,046

Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,5

Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,732

İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,727

Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,028

İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,886

Şehit Ramazan Sarıkaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,718

BAĞCILAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 92,93

Şeyh Edebali Anadolu Lisesi 91,876

Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi 86,54

Barbaros Anadolu Lisesi 86,171

Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi 82,516

Bağcılar Anadolu Lisesi 80,513

Osmangazi Anadolu Lisesi 80,054

Nurettin Topçu Anadolu Lisesi 78,876

Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,086

Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,506

Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,806

Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi 75,295

Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,563

Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi 73,953

Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,25

Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,047

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,043

Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,808

Hikmet Nazif Kurşunoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,71

Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,104

Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,394

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,052

Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,745

Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,984

Otocenter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,361

Şehit Ramazan Sarıkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi 48,412

Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,311

Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 40,016

BAHÇELİEVLER SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Halil Bekmezci Anadolu Lisesi 92,518

Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi 91,022

Piri Reis Anadolu Lisesi 90,479

Füsun Yönder Anadolu Lisesi 88,222

Bahçelievler Türkiye Gazetesi Çok Programlı Anadolu Lisesi 86,228

Mehmet Akif Çok Programlı Anadolu Lisesi 84,542

Yenibosna Anadolu Lisesi 83,661

Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu Lisesi 83,091

Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi 82,21

Çobançeşme Şehit Sedat Mekan Anadolu İmam Hatip Lisesi 82,01

Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,371

Mehmet Akif Çok Programlı Anadolu Lisesi 76,362

Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 75,104

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,169

Kocasinan Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,241

Bahçelievler Türkiye Gazetesi Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,724

Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,842

Kemal Hasoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,736

Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,059

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,396

Bahçelievler Şehit Osman Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,198

Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,108

İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,389

İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,308

Kocasinan Çok Programlı Anadolu Lisesi 52,917

Bahçelievler Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,67

Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi 51,786

Yenibosna Anadolu İmam Hatip Lisesi 50,324

Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,601

BAKIRKÖY SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi 96,171

Bakırköy Anadolu Lisesi 92,401

Ataköy Anadolu Lisesi 91,71

Sabri Çalışkan Anadolu Lisesi 85,628

Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi 85,479

Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,608

Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,815

Bakırköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,141

Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,11

BAŞAKŞEHİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi 93,604

Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi 90,854

İTO Başakşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 89,273

TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi 88,665

Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi 86,022

Başakşehir Anadolu Lisesi 85,751

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 83,152

Miktat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 80,418

İBB Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,974

Miktat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 75,266

Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,317

TOKİ Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,341

Toki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,537

TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi 71,761

Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi 70,434

Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi 69,883

İBB Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,675

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,244

TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,091

Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,062

Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,811

TOKİ Ertuğrulgazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,367

Emlak Konut Bahçekent Anadolu Lisesi 50,204

BAYRAMPAŞA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Sağmalcılar Anadolu Lisesi 94,055

Tuna Anadolu Lisesi 88,738

Bayrampaşa Anadolu Lisesi 83,47

Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,944

İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,087

Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi 79,411

Sabit Büyükbayrak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,793

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,23

Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,047

Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi 71,977

Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,81

Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 42,812

BEŞİKTAŞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Yenilevent Anadolu Lisesi 92,984

Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi 89,113

Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi 77,158

Bingül Erdem Anadolu Lisesi 76,67

Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,564

M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,015

Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,095

Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,151

Etiler Anadolu Lisesi 56,846

BEYKOZ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Beykoz Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 88,43

Şehit Eren Bülbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,497

Celal Aras Anadolu Lisesi 79,85

Beykoz Anadolu Lisesi 76,124

Akbaba Anadolu Lisesi 75,783

Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,671

Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,495

Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,142

Şehit Murat Akdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,313

Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,066

Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,302

Cumhuriyet Anadolu Lisesi 55,852

Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,646

Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 40,599

BEYLİKDÜZÜ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi 96,849

Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi 92,268

Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 92,221

Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu Lisesi 89,685

Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi 85,928

Gürpınar Azime Yılmaz Anadolu Lisesi 83,61

Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi 78,015

Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 77,569

Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,91

Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,736

Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,101

75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,581

Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 58,63

Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,928

Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi 37,225

BEYOĞLU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi 89,855

Beyoğlu Tersane-i Amire Anadolu Lisesi 87,63

Kasımpaşa Anadolu Lisesi 82,237

Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,95

Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,511

Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,124

Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,999

Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,03

İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,335

Ayşe Ege Çok Programlı Anadolu Lisesi 42,752

Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 39,438

BÜYÜKÇEKMECE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi 95,035

Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi 91,896

Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi 89,539

Büyükçekmece Anadolu Lisesi 88,801

Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi 84,149

Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi 83,599

Münevver Kemal Özver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,247

Büyükçekmece Celaliye Mübeccel Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,217

Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,887

Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,335

Kumburgaz Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi 68,288

Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi 68,253

Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,109

Tepekent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 63,663

Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,863

Ayşe Erkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 41,844

ÇATALCA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Çatalca Atatürk Anadolu Lisesi 87,224

Şehit İlhan Sonkaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,963

Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,031

Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,495

Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi 62,487

Şehit Mümin Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,492

Binkılıç Anadolu Lisesi 56,466

Şehit Mümin Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi 55,171

Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,899

ÇEKMEKÖY SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Güç Kardeşler Anadolu Lisesi 92,605

Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi 90,02

Mehmetçik Anadolu Lisesi 85,956

Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,631

Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi 81,699

Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,899

Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,121

Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,196

TEV Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,306

Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,751

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,43

Hüseyin Avni Sipahi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,633

Nesrin Uçmaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,216

Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu Lisesi 56,414

ESENLER SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Esenler Menderes Anadolu Lisesi 89,404

Atışalanı Anadolu lisesi 87,741

Atatürk Anadolu Lisesi 83,953

Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi 79,959

İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,549

Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,542

Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,377

Esenler Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,884

Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,302

Aksoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 63,832

Esenler Güzide Özdilek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,016

Şehit Muhammed Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,431

Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 16,223

ESENYURT SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi 91,058

Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 89,852

Esenyurt Anadolu Lisesi 85,098

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 81,862

Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,171

Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,004

Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi 73,939

Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,419

Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,835

Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi 67,616

İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,965

Halil Akkanat Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,595

Esenyurt TOKİ Ali Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,884

Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,543

Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,704

Esenyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,478

Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,03

Şehit Ahmet Kocabay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,147

Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi 36,744

Katip Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi 18,775

EYÜPSULTAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Oguz Canpolat Anadolu Lisesi 91,566

Rami Atatürk Anadolu Lisesi 91,162

Alibeyköy Anadolu Lisesi 84,468

Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi 81,798

Eyüpsultan Vatan Anadolu Lisesi 79,573

Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi 76,605

Mareşal Fevzi Çakmak Çok Programlı Anadolu Lisesi 75,959

Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi 75,421

Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,649

Eyüpsultan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,846

Mareşal Fevzi Çakmak Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,251

Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,541

Alibeyköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,439

Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,581

Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 50,929

Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,711

FATİH SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Ahmet Rasim Anadolu Lisesi 94,874

Davutpaşa Anadolu Lisesi 88,152

Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi 87,938

Cibali Şehit İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi 79,206

Yedikule Anadolu Lisesi 75,419

Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,573

Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,466

Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,265

Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,835

Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi 67,646

Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,531

Neslişah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 63,472

Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,517

Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,268

Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,671

Ali Nar Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,131

GAZİOSMANPAŞA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Behçet Canbaz Anadolu Lisesi 84,658

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi 81,588

Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi 80,186

Plevne Anadolu Lisesi 78,547

Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,68

2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi 76,825

Şehit Gökhan Topçu Anadolu Lisesi 74,357

2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,705

Gaziosmanpaşa Fahrettin Özüdoğru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,215

Küçükköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,588

Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,718

Küçükkoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,865

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,564

Kadri Yörükoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,911

Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,111

Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,814

Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 31,114

GÜNGÖREN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Halil İnalcık Anadolu Lisesi 92,933

Güngören Anadolu Lisesi 89,392

Güngören Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi 86,743

Güngören Gençosman Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 80,272

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,757

Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,51

Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,647

Güngören Gençosman Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,806

İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,952

Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,324

Ali Fuat Cebesoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,496

KADIKÖY SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Kazım İşmen Anadolu Lisesi 97,254

Melahat Akkutlu Anadolu Lisesi 95,837

Mustafa Saffet Anadolu Lisesi 93,005

Kemal Atatürk Anadolu Lisesi 92,056

İstanbul Kadıköy Lisesi 91,319

Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi 91,207

Mehmet Bayazıd Anadolu Lisesi 91,139

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 86,649

50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi 84,648

Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi 84,199

Fenerbahçe Anadolu Lisesi 83,753

Gözcübaba Nusret Sunuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 81,161

Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi 76,866

Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,054

Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,023

İntaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,579

50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,754

General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,949

KAĞITHANE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Cengizhan Anadolu Lisesi 94,405

Dr. Sadi Ahmet Anadolu Lisesi 90,922

Sadabad Anadolu Lisesi 79,217

Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,062

Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,878

Ahmet Budan Anadolu Lisesi 66,295

Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,876

Hürriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 48,973

Şehit Mustafa Sevim Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,625

KARTAL SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi 95,617

Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi 94,81

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi 93,988

Semiha Şakir Anadolu Lisesi 93,797

Yıldız-Ahmet Arayıcı Anadolu Lisesi 91,178

Hacı İsmail Gündoğdu Çok Programlı Anadolu Lisesi 90,044

Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi 89,201

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi 88,214

Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 87,433

Cevizli Anadolu İmam Hatip Lisesi 81,049

Kartal Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,28

Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,281

Medine Tayfur Sökmen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,868

Hürriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,175

Hacı İsmail Gündoğdu Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,467

Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,829

Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,573

Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,598

Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,239

Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi 68,668

Kartal Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,212

Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,458

Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,147

Selçuk Eraydın Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,596

Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,458

KÜÇÜKÇEKMECE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Atakent Anadolu Lisesi 96,049

Orhan Gazi Anadolu Lisesi 94,113

Küçükçekmece Anadolu Lisesi 93,163

Sefaköy Anadolu Lisesi 91,882

Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi 91,669

Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi 90,54

Halkalı Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi 88,626

Eşref Bitlis Anadolu Lisesi 88,463

Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi 86,859

Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Çok Programlı Anadolu Lisesi 85,693

Mustafa Barut Anadolu Lisesi 84,589

Halkalı Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,537

Küçükçekmece Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,944

Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,733

Yavuz Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi 75,725

Ayhan Arı Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 73,411

Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,403

İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,318

Halkalı Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,249

Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,789

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi 71,824

Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,267

Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,961

Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,476

Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,464

PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,142

Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,726

Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Çok Programlı Anadolu Lisesi 51,307

TOKİ Halkalı Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,867

Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,516

Beşyol Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 42,865

Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi 22,383

MALTEPE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi 96,401

Atilla Uras Anadolu Lisesi 90,492

E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi 89,913

Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 89,259

Halit Armay Anadolu Lisesi 83,252

TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi 82,692

Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,142

Hasan Şadoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,831

Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 70,782

Orhangazi Anadolu Lisesi 69,939

Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,989

Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 64,632

Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,154

Yaşar Şadiye Cimilli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,628

Şehit Er Çağlar Mengü Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,058

Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,435

Mediha Engizer Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 43,631

Mehmet Salih Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,168

PENDİK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Prof. Dr. Hulusi Behçet Anadolu Lisesi 94,131

Pendik Anadolu Lisesi 93,114

Kurtköy Anadolu Lisesi 91,203

Alparslan Anadolu Lisesi 89,05

Kaynarca Şevket Sabancı Anadolu Lisesi 86,912

Tarık Buğra Anadolu Lisesi 85,995

Ahmet Yesevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 85,932

Turgut Özal Anadolu Lisesi 85,862

İsmail Biçer Anadolu İmam Hatip Lisesi 85,056

Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 84,335

80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi 83,714

Velibaba Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,913

Rasim Özdenören Anadolu Lisesi 82,49

Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 81,702

Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,139

Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,085

Lütfi Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 79,703

Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,684

Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 78,862

Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu İmam Hatip Lisesi 78,792

Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,176

Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,257

Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,746

Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,845

Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,089

Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,606

Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi 66,212

Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,055

Abdurrahman Gürses Anadolu İmam Hatip Lisesi 63,64

Pendik İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,565

Ömer Öztop Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,659

Kaynarca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,165

Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,518

Prof.Dr.Muhammet Tayyip Okiç Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,916

Mehmed Zahid Kotku Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,257

Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,69

Ali Yakup Cenkçiler Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,433

SANCAKTEPE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Sancaktepe Nurettin Topçu Anadolu Lisesi 93,806

Sarıgazi Anadolu Lisesi 91,087

Sancaktepe Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 89,97

Sancaktepe Anadolu Lisesi 88,141

Yenidoğan Anadolu Lisesi 83,469

Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi 80,519

Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,908

Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,308

Sancaktepe Sultan II. Abdulhamid Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 77,474

Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,131

Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,742

Nermin Ahmet Hasoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,498

Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 69,3

Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,575

Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,655

Yavuz Bahadıroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,362

Sancaktepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,673

Yenidoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,582

Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,524

Borsa İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,697

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 39,776

SARIYER SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi 94,772

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 90,718

İstinye Anadolu Lisesi 83,425

Ayazağa Anadolu Lisesi 78,955

Sarıyer Hüseyin Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,891

Tarabya Cevat Koçak Anadolu Lisesi 75,434

Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,965

Mehmet Şam Anadolu Lisesi 72,248

Yaşar Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,08

Firuzan-Kemal Demironaran Anadolu Lisesi 51,576

Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi 51,03

Şükran Ülgezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,291

Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 35,184

SİLİVRİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi 94,372

Atatürk Anadolu Lisesi 90,311

Silivri Anadolu lisesi 85,273

İbrahim Yirik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 83,109

Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,604

Şehit Emre Sarıtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,141

Gümüşyaka Anadolu Lisesi 71,886

Değirmenköy Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 57,953

Değirmenköy Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 52,638

Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,301

Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,453

Silivri Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,271

SULTANBEYLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Türk Telekom Şehit Murat Naiboğlu Anadolu Lisesi 94,002

Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 90,886

Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi 85,753

Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi 85,653

Sultanbeyli Anadolu Lisesi 79,436

Cemil Meriç Anadolu Lisesi 78,283

Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,842

Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,638

Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi 70,63

Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,31

Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,197

Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,509

Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,217

Turhan Feyzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,951

Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,149

SULTANGAZİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi 94,372

Habibler Anadolu Lisesi 94,353

Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi 84,525

Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi 84,17

Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 83,671

Şehit Erhan Dündar Çok Programlı Anadolu Lisesi 83,097

Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi 79,549

Sultangazi Anadolu Lisesi 76,856

Mimar Sinan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,077

Nuri Pakdil Anadolu Lisesi 71,854

Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 70,102

Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,003

Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi 66,731

Sultançiftliği Anadolu Lisesi 64,098

Sultangazi Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,038

Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,191

Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,318

Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 50,891

Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,455

Bezmialem Valide Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 43,941

Şehit Erhan Dündar Çok Programlı Anadolu Lisesi 43,903

Sultangazi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,731

Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi 41,922

ŞİLE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Şile Anadolu Lisesi 92,233

Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,381

Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,059

Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,207

Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi 56,277

Ağva Anadolu Lisesi 36,444

ŞİŞLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Mehmet Pisak Anadolu Lisesi 93,684

Mecidiyeköy Anadolu Lisesi 90,458

Kurtuluş Anadolu Lisesi 87,259

Şişli Kervansaray Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,627

Halil Rıfat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,557

Hacı Mehmet Özdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,11

TÜROB 50.Yıl Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,029

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,189

Şişli Mesleki Eğitim Merkezi

TUZLA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Tuğrul Bey Anadolu Lisesi 91,789

Tuzla Anadolu Lisesi 91,66

Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi 88,609

Tuzla Orhanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 84,366

Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 83,558

Tuzla Orhanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,753

İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,571

Tuzla Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,778

Tuzla Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,816

Tuzla Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,313

Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,607

Tepeören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,454

Tuzla Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,347

Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi 61,335

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,854

Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,193

TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 52,866

Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi 48,913

TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 47,484

ÜMRANİYE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Erkut Soyak Anadolu Lisesi 94,745

Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 88,705

Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi 86,39

Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi 84,29

Namık Kemal Anadolu İmam Hatip Lisesi 81,075

75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,054

Ümraniye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,54

Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi 80,002

Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu Lisesi 74,585

Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,455

TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,923

TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,658

Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,803

Zehra-Asım Ülker Anadolu Lisesi 71,135

Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,913

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,375

Madenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,735

Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,102

Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,756

30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 40,252

ÜSKÜDAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi 97,159

Bülent Akarcalı Anadolu Lisesi 95,93

Çağrıbey Anadolu Lisesi 94,756

Nursen Fuat Özdayı Anadolu Lisesi 93,887

15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi 90,645

Burhan Felek Anadolu Lisesi 90,067

Necmeddin Okyay Anadolu Lisesi 89,155

Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 85,984

Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,345

Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,658

Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,901

Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi 80,455

Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,84

Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,162

Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,748

Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,407

Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,426

Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,745

Ali Fuat Başgil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,395

Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,079

Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,859

Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,612

Yavuz Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,062

ZEYTİNBURNU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi 94,35

Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi 92,012

Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi 87,972

İhsan Mermerci Anadolu Lisesi 83,325

Zeytinburnu Anadolu Lisesi 79,59

Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,329

Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 70,116

Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,429

Zeytinburnu Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,086

Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,347

İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61

100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,056

Veliefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi 39,736

NOT: İstanbul'da okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2023 yılında alınmış olup 2024 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.