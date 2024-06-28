SINAVSIZ ALAN LİSELER İSTANBUL | 2024 İstanbul OBP ile öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları

SINAVSIZ ALAN LİSELER İSTANBUL | Milli Eğitim Bakanlığınca 1 milyon 38 binden fazla öğrenciye yönelik düzenlenen LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar hız kazandı. Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 İstanbul sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...
2024 OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TAM LİSTE VE TABAN PUANLARI
ADALAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,729
- Heybeliada Anadolu Lisesi 68,767
- Hüseyin Rahmi Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 45,162
ARNAVUTKÖY SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Hadımköy Anadolu Lisesi 85,506
- Arnavutköy Anadolu Lisesi 81,458
- Taşoluk Anadolu Lisesi 81,324
- Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi 78,414
- Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,704
- İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,194
- Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi 74,911
- Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,028
- Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,272
- Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi 65,79
- Prof.Dr. Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,735
- Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,215
- Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu Lisesi 56,648
- Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu Lisesi 51,436
- Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi 51,241
- Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,27
- Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,289
- Hadımköy Toki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 39,253
- Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 37,719
ATAŞEHİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Ataşehir Anadolu Lisesi 93,655
- Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 92,004
- Aşık Veysel Anadolu Lisesi 90,867
- Ataşehir Rotary Anadolu Lisesi 89,268
- Harezmi Anadolu Lisesi 84,622
- Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,247
- Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,202
- Cahit Zarifoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 75,9
- Mehmet Rauf Anadolu Lisesi 75,102
- Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,682
- Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,798
- Ataşehir R. Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,318
- Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,978
- Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,982
- Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,262
- Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,792
AVCILAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Mehmet Baydar Anadolu Lisesi 90,426
- Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi 84,235
- Avcılar Anadolu Lisesi 83,698
- Avcılar Firuzköy Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,311
- Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,483
- Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,952
- Avcılar Firuzköy Çok Programlı Anadolu Lisesi 78,595
- İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,929
- Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,892
- Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,616
- Borsa İstanbul Ispartakule Anadolu Lisesi 73,386
- Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,046
- Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,5
- Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,732
- İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,727
- Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,028
- İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,886
- Şehit Ramazan Sarıkaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,718
BAĞCILAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 92,93
- Şeyh Edebali Anadolu Lisesi 91,876
- Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi 86,54
- Barbaros Anadolu Lisesi 86,171
- Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi 82,516
- Bağcılar Anadolu Lisesi 80,513
- Osmangazi Anadolu Lisesi 80,054
- Nurettin Topçu Anadolu Lisesi 78,876
- Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,086
- Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,506
- Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,806
- Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi 75,295
- Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,563
- Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi 73,953
- Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,25
- Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,047
- Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,043
- Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,808
- Hikmet Nazif Kurşunoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,71
- Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,104
- Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,394
- Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,052
- Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,745
- Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,984
- Otocenter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,361
- Şehit Ramazan Sarıkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi 48,412
- Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,311
- Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 40,016
BAHÇELİEVLER SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Halil Bekmezci Anadolu Lisesi 92,518
- Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi 91,022
- Piri Reis Anadolu Lisesi 90,479
- Füsun Yönder Anadolu Lisesi 88,222
- Bahçelievler Türkiye Gazetesi Çok Programlı Anadolu Lisesi 86,228
- Mehmet Akif Çok Programlı Anadolu Lisesi 84,542
- Yenibosna Anadolu Lisesi 83,661
- Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu Lisesi 83,091
- Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi 82,21
- Çobançeşme Şehit Sedat Mekan Anadolu İmam Hatip Lisesi 82,01
- Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,371
- Mehmet Akif Çok Programlı Anadolu Lisesi 76,362
- Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 75,104
- Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,169
- Kocasinan Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,241
- Bahçelievler Türkiye Gazetesi Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,724
- Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,842
- Kemal Hasoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,736
- Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,059
- Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,396
- Bahçelievler Şehit Osman Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,198
- Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,108
- İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,389
- İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,308
- Kocasinan Çok Programlı Anadolu Lisesi 52,917
- Bahçelievler Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,67
- Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi 51,786
- Yenibosna Anadolu İmam Hatip Lisesi 50,324
- Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,601
BAKIRKÖY SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi 96,171
- Bakırköy Anadolu Lisesi 92,401
- Ataköy Anadolu Lisesi 91,71
- Sabri Çalışkan Anadolu Lisesi 85,628
- Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi 85,479
- Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,608
- Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,815
- Bakırköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,141
- Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,11
BAŞAKŞEHİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi 93,604
- Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi 90,854
- İTO Başakşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 89,273
- TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi 88,665
- Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi 86,022
- Başakşehir Anadolu Lisesi 85,751
- Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 83,152
- Miktat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 80,418
- İBB Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,974
- Miktat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 75,266
- Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,317
- TOKİ Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,341
- Toki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,537
- TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi 71,761
- Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi 70,434
- Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi 69,883
- İBB Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,675
- Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,244
- TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,091
- Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,062
- Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,811
- TOKİ Ertuğrulgazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,367
- Emlak Konut Bahçekent Anadolu Lisesi 50,204
BAYRAMPAŞA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Sağmalcılar Anadolu Lisesi 94,055
- Tuna Anadolu Lisesi 88,738
- Bayrampaşa Anadolu Lisesi 83,47
- Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,944
- İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,087
- Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi 79,411
- Sabit Büyükbayrak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,793
- İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,23
- Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,047
- Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi 71,977
- Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,81
- Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 42,812
BEŞİKTAŞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Yenilevent Anadolu Lisesi 92,984
- Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi 89,113
- Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi 77,158
- Bingül Erdem Anadolu Lisesi 76,67
- Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,564
- M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,015
- Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,095
- Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,151
- Etiler Anadolu Lisesi 56,846
BEYKOZ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Beykoz Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 88,43
- Şehit Eren Bülbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,497
- Celal Aras Anadolu Lisesi 79,85
- Beykoz Anadolu Lisesi 76,124
- Akbaba Anadolu Lisesi 75,783
- Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,671
- Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,495
- Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,142
- Şehit Murat Akdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,313
- Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,066
- Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,302
- Cumhuriyet Anadolu Lisesi 55,852
- Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,646
- Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 40,599
BEYLİKDÜZÜ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi 96,849
- Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi 92,268
- Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 92,221
- Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu Lisesi 89,685
- Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi 85,928
- Gürpınar Azime Yılmaz Anadolu Lisesi 83,61
- Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi 78,015
- Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 77,569
- Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,91
- Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,736
- Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,101
- 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,581
- Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 58,63
- Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,928
- Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi 37,225
BEYOĞLU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi 89,855
- Beyoğlu Tersane-i Amire Anadolu Lisesi 87,63
- Kasımpaşa Anadolu Lisesi 82,237
- Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,95
- Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,511
- Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,124
- Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,999
- Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,03
- İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,335
- Ayşe Ege Çok Programlı Anadolu Lisesi 42,752
- Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 39,438
BÜYÜKÇEKMECE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi 95,035
- Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi 91,896
- Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi 89,539
- Büyükçekmece Anadolu Lisesi 88,801
- Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi 84,149
- Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi 83,599
- Münevver Kemal Özver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,247
- Büyükçekmece Celaliye Mübeccel Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,217
- Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,887
- Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,335
- Kumburgaz Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi 68,288
- Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi 68,253
- Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,109
- Tepekent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 63,663
- Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,863
- Ayşe Erkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 41,844
ÇATALCA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Çatalca Atatürk Anadolu Lisesi 87,224
- Şehit İlhan Sonkaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,963
- Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,031
- Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,495
- Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi 62,487
- Şehit Mümin Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,492
- Binkılıç Anadolu Lisesi 56,466
- Şehit Mümin Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi 55,171
- Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,899
ÇEKMEKÖY SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Güç Kardeşler Anadolu Lisesi 92,605
- Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi 90,02
- Mehmetçik Anadolu Lisesi 85,956
- Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,631
- Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi 81,699
- Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,899
- Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,121
- Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,196
- TEV Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,306
- Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,751
- Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,43
- Hüseyin Avni Sipahi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,633
- Nesrin Uçmaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,216
- Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu Lisesi 56,414
ESENLER SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Esenler Menderes Anadolu Lisesi 89,404
- Atışalanı Anadolu lisesi 87,741
- Atatürk Anadolu Lisesi 83,953
- Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi 79,959
- İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,549
- Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,542
- Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,377
- Esenler Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,884
- Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,302
- Aksoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 63,832
- Esenler Güzide Özdilek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,016
- Şehit Muhammed Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,431
- Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 16,223
ESENYURT SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi 91,058
- Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 89,852
- Esenyurt Anadolu Lisesi 85,098
- 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 81,862
- Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,171
- Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,004
- Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi 73,939
- Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,419
- Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,835
- Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi 67,616
- İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,965
- Halil Akkanat Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,595
- Esenyurt TOKİ Ali Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,884
- Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,543
- Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,704
- Esenyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,478
- Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,03
- Şehit Ahmet Kocabay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,147
- Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi 36,744
- Katip Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi 18,775
EYÜPSULTAN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Oguz Canpolat Anadolu Lisesi 91,566
- Rami Atatürk Anadolu Lisesi 91,162
- Alibeyköy Anadolu Lisesi 84,468
- Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi 81,798
- Eyüpsultan Vatan Anadolu Lisesi 79,573
- Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi 76,605
- Mareşal Fevzi Çakmak Çok Programlı Anadolu Lisesi 75,959
- Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi 75,421
- Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,649
- Eyüpsultan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,846
- Mareşal Fevzi Çakmak Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,251
- Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,541
- Alibeyköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,439
- Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,581
- Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 50,929
- Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,711
FATİH SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Ahmet Rasim Anadolu Lisesi 94,874
- Davutpaşa Anadolu Lisesi 88,152
- Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi 87,938
- Cibali Şehit İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi 79,206
- Yedikule Anadolu Lisesi 75,419
- Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,573
- Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,466
- Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,265
- Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,835
- Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi 67,646
- Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,531
- Neslişah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 63,472
- Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,517
- Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,268
- Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,671
- Ali Nar Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,131
GAZİOSMANPAŞA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Behçet Canbaz Anadolu Lisesi 84,658
- Vefa Poyraz Anadolu Lisesi 81,588
- Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi 80,186
- Plevne Anadolu Lisesi 78,547
- Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,68
- 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi 76,825
- Şehit Gökhan Topçu Anadolu Lisesi 74,357
- 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,705
- Gaziosmanpaşa Fahrettin Özüdoğru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,215
- Küçükköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,588
- Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,718
- Küçükkoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,865
- Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,564
- Kadri Yörükoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,911
- Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,111
- Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,814
- Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 31,114
GÜNGÖREN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Halil İnalcık Anadolu Lisesi 92,933
- Güngören Anadolu Lisesi 89,392
- Güngören Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi 86,743
- Güngören Gençosman Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 80,272
- İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,757
- Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,51
- Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,647
- Güngören Gençosman Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,806
- İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,952
- Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,324
- Ali Fuat Cebesoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,496
KADIKÖY SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Kazım İşmen Anadolu Lisesi 97,254
- Melahat Akkutlu Anadolu Lisesi 95,837
- Mustafa Saffet Anadolu Lisesi 93,005
- Kemal Atatürk Anadolu Lisesi 92,056
- İstanbul Kadıköy Lisesi 91,319
- Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi 91,207
- Mehmet Bayazıd Anadolu Lisesi 91,139
- Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 86,649
- 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi 84,648
- Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi 84,199
- Fenerbahçe Anadolu Lisesi 83,753
- Gözcübaba Nusret Sunuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 81,161
- Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi 76,866
- Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,054
- Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,023
- İntaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,579
- 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,754
- General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,949
KAĞITHANE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Cengizhan Anadolu Lisesi 94,405
- Dr. Sadi Ahmet Anadolu Lisesi 90,922
- Sadabad Anadolu Lisesi 79,217
- Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,062
- Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,878
- Ahmet Budan Anadolu Lisesi 66,295
- Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,876
- Hürriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 48,973
- Şehit Mustafa Sevim Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,625
KARTAL SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi 95,617
- Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi 94,81
- Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi 93,988
- Semiha Şakir Anadolu Lisesi 93,797
- Yıldız-Ahmet Arayıcı Anadolu Lisesi 91,178
- Hacı İsmail Gündoğdu Çok Programlı Anadolu Lisesi 90,044
- Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi 89,201
- Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi 88,214
- Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 87,433
- Cevizli Anadolu İmam Hatip Lisesi 81,049
- Kartal Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,28
- Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,281
- Medine Tayfur Sökmen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,868
- Hürriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,175
- Hacı İsmail Gündoğdu Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,467
- Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,829
- Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,573
- Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,598
- Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,239
- Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi 68,668
- Kartal Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,212
- Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,458
- Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,147
- Selçuk Eraydın Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,596
- Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,458
KÜÇÜKÇEKMECE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Atakent Anadolu Lisesi 96,049
- Orhan Gazi Anadolu Lisesi 94,113
- Küçükçekmece Anadolu Lisesi 93,163
- Sefaköy Anadolu Lisesi 91,882
- Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi 91,669
- Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi 90,54
- Halkalı Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi 88,626
- Eşref Bitlis Anadolu Lisesi 88,463
- Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi 86,859
- Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Çok Programlı Anadolu Lisesi 85,693
- Mustafa Barut Anadolu Lisesi 84,589
- Halkalı Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,537
- Küçükçekmece Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,944
- Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,733
- Yavuz Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi 75,725
- Ayhan Arı Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 73,411
- Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,403
- İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,318
- Halkalı Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,249
- Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,789
- Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi 71,824
- Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,267
- Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,961
- Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,476
- Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,464
- PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,142
- Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,726
- Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Çok Programlı Anadolu Lisesi 51,307
- TOKİ Halkalı Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,867
- Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,516
- Beşyol Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 42,865
- Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi 22,383
MALTEPE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi 96,401
- Atilla Uras Anadolu Lisesi 90,492
- E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi 89,913
- Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 89,259
- Halit Armay Anadolu Lisesi 83,252
- TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi 82,692
- Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,142
- Hasan Şadoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,831
- Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 70,782
- Orhangazi Anadolu Lisesi 69,939
- Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,989
- Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 64,632
- Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,154
- Yaşar Şadiye Cimilli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,628
- Şehit Er Çağlar Mengü Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,058
- Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,435
- Mediha Engizer Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 43,631
- Mehmet Salih Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,168
PENDİK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Prof. Dr. Hulusi Behçet Anadolu Lisesi 94,131
- Pendik Anadolu Lisesi 93,114
- Kurtköy Anadolu Lisesi 91,203
- Alparslan Anadolu Lisesi 89,05
- Kaynarca Şevket Sabancı Anadolu Lisesi 86,912
- Tarık Buğra Anadolu Lisesi 85,995
- Ahmet Yesevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 85,932
- Turgut Özal Anadolu Lisesi 85,862
- İsmail Biçer Anadolu İmam Hatip Lisesi 85,056
- Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 84,335
- 80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi 83,714
- Velibaba Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,913
- Rasim Özdenören Anadolu Lisesi 82,49
- Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 81,702
- Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,139
- Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,085
- Lütfi Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 79,703
- Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,684
- Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 78,862
- Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu İmam Hatip Lisesi 78,792
- Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,176
- Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,257
- Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,746
- Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,845
- Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,089
- Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,606
- Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi 66,212
- Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,055
- Abdurrahman Gürses Anadolu İmam Hatip Lisesi 63,64
- Pendik İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,565
- Ömer Öztop Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,659
- Kaynarca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,165
- Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 55,518
- Prof.Dr.Muhammet Tayyip Okiç Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,916
- Mehmed Zahid Kotku Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,257
- Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,69
- Ali Yakup Cenkçiler Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,433
SANCAKTEPE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Sancaktepe Nurettin Topçu Anadolu Lisesi 93,806
- Sarıgazi Anadolu Lisesi 91,087
- Sancaktepe Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 89,97
- Sancaktepe Anadolu Lisesi 88,141
- Yenidoğan Anadolu Lisesi 83,469
- Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi 80,519
- Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,908
- Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,308
- Sancaktepe Sultan II. Abdulhamid Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 77,474
- Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,131
- Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,742
- Nermin Ahmet Hasoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,498
- Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 69,3
- Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,575
- Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,655
- Yavuz Bahadıroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,362
- Sancaktepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,673
- Yenidoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,582
- Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,524
- Borsa İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,697
- Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 39,776
SARIYER SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi 94,772
- Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 90,718
- İstinye Anadolu Lisesi 83,425
- Ayazağa Anadolu Lisesi 78,955
- Sarıyer Hüseyin Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,891
- Tarabya Cevat Koçak Anadolu Lisesi 75,434
- Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,965
- Mehmet Şam Anadolu Lisesi 72,248
- Yaşar Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,08
- Firuzan-Kemal Demironaran Anadolu Lisesi 51,576
- Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi 51,03
- Şükran Ülgezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,291
- Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 35,184
SİLİVRİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi 94,372
- Atatürk Anadolu Lisesi 90,311
- Silivri Anadolu lisesi 85,273
- İbrahim Yirik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 83,109
- Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,604
- Şehit Emre Sarıtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,141
- Gümüşyaka Anadolu Lisesi 71,886
- Değirmenköy Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 57,953
- Değirmenköy Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 52,638
- Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,301
- Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,453
- Silivri Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43,271
SULTANBEYLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Türk Telekom Şehit Murat Naiboğlu Anadolu Lisesi 94,002
- Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 90,886
- Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi 85,753
- Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi 85,653
- Sultanbeyli Anadolu Lisesi 79,436
- Cemil Meriç Anadolu Lisesi 78,283
- Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,842
- Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,638
- Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi 70,63
- Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,31
- Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,197
- Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,509
- Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,217
- Turhan Feyzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,951
- Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 52,149
SULTANGAZİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi 94,372
- Habibler Anadolu Lisesi 94,353
- Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi 84,525
- Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi 84,17
- Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 83,671
- Şehit Erhan Dündar Çok Programlı Anadolu Lisesi 83,097
- Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi 79,549
- Sultangazi Anadolu Lisesi 76,856
- Mimar Sinan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 76,077
- Nuri Pakdil Anadolu Lisesi 71,854
- Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 70,102
- Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,003
- Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi 66,731
- Sultançiftliği Anadolu Lisesi 64,098
- Sultangazi Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,038
- Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,191
- Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,318
- Ahmet Ünal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 50,891
- Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,455
- Bezmialem Valide Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 43,941
- Şehit Erhan Dündar Çok Programlı Anadolu Lisesi 43,903
- Sultangazi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,731
- Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi 41,922
ŞİLE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Şile Anadolu Lisesi 92,233
- Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,381
- Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,059
- Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,207
- Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi 56,277
- Ağva Anadolu Lisesi 36,444
ŞİŞLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Mehmet Pisak Anadolu Lisesi 93,684
- Mecidiyeköy Anadolu Lisesi 90,458
- Kurtuluş Anadolu Lisesi 87,259
- Şişli Kervansaray Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,627
- Halil Rıfat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,557
- Hacı Mehmet Özdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,11
- TÜROB 50.Yıl Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,029
- Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,189
- Şişli Mesleki Eğitim Merkezi
TUZLA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Tuğrul Bey Anadolu Lisesi 91,789
- Tuzla Anadolu Lisesi 91,66
- Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi 88,609
- Tuzla Orhanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 84,366
- Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 83,558
- Tuzla Orhanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 82,753
- İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,571
- Tuzla Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,778
- Tuzla Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,816
- Tuzla Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,313
- Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,607
- Tepeören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,454
- Tuzla Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,347
- Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi 61,335
- Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,854
- Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,193
- TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 52,866
- Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi 48,913
- TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 47,484
ÜMRANİYE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Erkut Soyak Anadolu Lisesi 94,745
- Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 88,705
- Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi 86,39
- Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi 84,29
- Namık Kemal Anadolu İmam Hatip Lisesi 81,075
- 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,054
- Ümraniye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,54
- Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi 80,002
- Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu Lisesi 74,585
- Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,455
- TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,923
- TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,658
- Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,803
- Zehra-Asım Ülker Anadolu Lisesi 71,135
- Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,913
- Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,375
- Madenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,735
- Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,102
- Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,756
- 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 40,252
ÜSKÜDAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi 97,159
- Bülent Akarcalı Anadolu Lisesi 95,93
- Çağrıbey Anadolu Lisesi 94,756
- Nursen Fuat Özdayı Anadolu Lisesi 93,887
- 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi 90,645
- Burhan Felek Anadolu Lisesi 90,067
- Necmeddin Okyay Anadolu Lisesi 89,155
- Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 85,984
- Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,345
- Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,658
- Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,901
- Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi 80,455
- Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,84
- Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,162
- Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,748
- Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,407
- Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,426
- Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,745
- Ali Fuat Başgil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,395
- Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,079
- Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,859
- Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,612
- Yavuz Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,062
ZEYTİNBURNU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi 94,35
- Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi 92,012
- Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi 87,972
- İhsan Mermerci Anadolu Lisesi 83,325
- Zeytinburnu Anadolu Lisesi 79,59
- Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,329
- Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 70,116
- Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,429
- Zeytinburnu Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,086
- Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,347
- İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61
- 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,056
- Veliefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi 39,736
NOT: İstanbul'da okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2023 yılında alınmış olup 2024 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.