Haberler Haberler En uzun gündüz ne zaman?🌕 2024 Yaz Dönümü ve Ekinoks tarihleri

En uzun gündüz ne zaman?🌕 2024 Yaz Dönümü ve Ekinoks tarihleri

Kuzey Yarımküre'de yazın başlangıcını simgeleyen yaz dönümü olarak karşımıza çıkan En Uzun Gündüz, günlerin kısalmaya başladığı dönemi yansıtır. Artık güneş daha geç doğar ve daha erken batar. Peki en uzun gündüz ne zaman? İşte 2024 Yaz Dönümü ve Ekinoks tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 10:27 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 07:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En uzun gündüz ne zaman?🌕 2024 Yaz Dönümü ve Ekinoks tarihleri

En Uzun Gündüz, Kuzey Yarımküre'de yaz, Güney Yarımküre'de ise kış mevsimini simgeler. En uzun gündüzün ardından diğer ekinoks olan 23 Eylül'e dek gündüzler gecelerden uzun olmaya devam eder. Ancak her gün bir öncekinden daha kısa gündüz yaşanır. Yaz dönümü, günlerin en uzun, gecelerin ise en kısa olduğu bu özel zaman dilimi, doğanın uyanışı ve enerji dolu günlerin habercisidir. Peki en uzun gündüz ne zaman? İşte 2024 Yaz Dönümü ve Ekinoks tarihleri...

EN UZUN GÜNDÜZ NE ZAMAN?

Yaz dönümü, güneşin gökyüzünde en yüksek noktaya ulaştığı ve en uzun gündüzün yaşandığı 21 Haziran tarihinde gerçekleşir. 2024 yılında 21 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Kuzey Yarımküre'de yazın resmi başlangıcını işaret eden bu dönemde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla gelir ve bu da günlerin en uzun, gecelerin ise en kısa olduğu zamanı yaratır.

21 Haziran En Uzun Gün sözleri ve mesajları 2024 Devamını Oku BUNU DA OKU

2024 YAZ DÖNÜMÜ

Yaz dönümü, en uzun gündüz olan 21 Haziran tarihinde başlar. Ekinoks tarihleri ise, gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu özel zamanlardır. İlkbahar ekinoksu 20 Mart'ta, sonbahar ekinoksu ise 23 Eylül'de gerçekleşir. Bu tarihler, mevsimlerin dönüşümünü simgeler ve doğanın ritmini anlamamıza yardımcı olur.

EKİNOKS TARİHLERİ

🌓21 MART: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

🌓21 HAZİRAN: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

🌓23 EYLÜL: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

🌓21 ARALIK: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

21 HAZİRAN'DA GÜNDÜZ KAÇ SAAT SÜRER?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanacak.

Ülkemizde en uzun gündüz süresi, en kuzeydeki Sinop'ta yaşanırken; 21 Haziran'da Sinop'ta güneş 04.57'de doğarken akşam 20.26'da batacak. Böylece, Sinop'ta 21 Haziran'da 15 saat 29 dakika gündüz yaşanmış olacak.

İstanbul'da ise güneş 05.25'te doğarken, 20.47'de güneş batacak. İstanbul'da o gün 15 saat 22 dakika gündüz yaşanmış olacak.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GÜNDÜZ NEREDE YAŞANIR?

Türkiye'de 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz Sinop'ta yaşanır, en uzun gece ise Hatay'da yaşanır. 21 Aralık'ta ise Sinop en uzun geceyi yaşar ve bu defa Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

Galatasaray'da Xhaka iddiası!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol!
DİĞER
POLONYA AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Polonya Avusturya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
SON DAKİKA I Diyabakır'da büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var!
F.Bahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! 00:34
Galatasaray'dan Assignon hamlesi! Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 23:05
Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! 23:05
Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 23:05
G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! 23:05
Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi 23:05
Daha Eski
G.Saray milli kalecinin peşine düştü! G.Saray milli kalecinin peşine düştü! 23:05
Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! 23:05
F.Bahçe'den Emirhan bombası! Takas teklifi F.Bahçe'den Emirhan bombası! Takas teklifi 23:04
Mourinho F.Bahçe eşofmanlarını giydi! Mourinho F.Bahçe eşofmanlarını giydi! 23:04
Merih Demiral'dan flaş Mourinho sözleri! "Büyük şans" Merih Demiral'dan flaş Mourinho sözleri! "Büyük şans" 23:04
Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür! Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür! 23:04