BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 | Bilgisayar Mühendisliği başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Bilgisayar Mühendisliği bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2023, Bilgisayar Mühendisliği başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 16/16 550,07 156
- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 90/93 547,16 315
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 45/45 546,6 350
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 105/108 541,13 878
- İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 110/113 539,23 1.179
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 538,41 1.326
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 15/15 536,89 1.578
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35/35 535,36 1.879
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 531,02 2.851
- Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Fransızca) 30/31 529,96 3.131
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 105/108 528,36 3.576
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 528,33 3.591
- Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 100/103 524,02 5.056
- Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Almanca) 50/52 521,35 6.131
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 80/80 521,24 6.177
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 520,98 6.275
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 75/77 519,32 7.006
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 516,55 8.205
- Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 515,67 8.619
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet) (İngilizce) 90/93 513,66 9.617
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 513,39 9.748
- Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) (İngilizce) 90/93 513,03 9.926
- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 512,36 10.276
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 510,29 11.357
- Ankara Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 75/77 509,55 11.746
- İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 10/10 507,87 12.716
- Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 507,65 12.833
- Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (İngilizce) 105/108 505,76 13.889
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (İngilizce) 90/93 502,66 15.816
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 499,58 17.820
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 499,05 18.195
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 29/29 498,94 18.256
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 40/40 495,99 20.149
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 90/93 495,8 20.267
- Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 90/93 493,98 21.514
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 492,98 22.186
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 492,52 22.484
- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 90/93 491,99 22.863
- Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Almanca) 10/10 491,96 22.882
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 491,57 23.186
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 56/58 491,46 23.273
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 13/13 489,21 24.857
- İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/10 488,89 25.072
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 488,76 25.166
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 16/16 487,89 25.837
- Ankara Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 80/82 487,34 26.213
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 486,73 26.643
- Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 93/93 485,72 27.405
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 80/82 485,53 27.534
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (İngilizce) 75/77 484,19 28.567
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 481,43 30.649
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 38/38 480,29 31.540
- Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 479,94 31.804
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 478,38 33.002
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 90/93 478,34 33.033
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 16/16 477,56 33.665
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 476,86 34.195
- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 64/66 475,69 35.121
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 474,07 36.415
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 473,41 36.929
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 90/93 471,85 38.162
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 471,5 38.443
- İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 20/20 471,42 38.519
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14/14 470,7 39.095
- Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) (İngilizce) 75/77 469,43 40.125
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 85/88 468,2 41.166
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 65/67 468,07 41.281
- Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8/8 467,47 41.824
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 467,18 42.048
- Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 467,01 42.177
- Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 466,17 42.869
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) (İngilizce) 70/72 465,88 43.123
- Sakarya Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 100/103 465,4 43.553
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 71/71 465,33 43.599
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 465,15 43.727
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 70/72 464,8 43.992
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 464,54 44.192
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 80/82 463,98 44.663
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1/1 463,8 44.818
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 462,95 45.508
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 462,76 45.636
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 461,1 47.063
- Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 85/88 460,75 47.353
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 460,65 47.457
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 75/77 459,86 48.119
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 14/14 458,89 48.937
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 6/6 457,75 49.889
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 457,7 49.934
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20/20 457,36 50.208
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 457,31 50.249
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 75/77 456,65 50.800
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 456,39 51.020
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 66/66 454,92 52.287
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 30/30 454,2 52.897
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 90/93 453,83 53.203
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 9/9 452,86 54.091
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 90/93 451,31 55.435
- Sakarya Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 90/93 450,25 56.373
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) (İngilizce) (İÖ) 70/72 450,03 56.556
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 449,9 56.674
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 85/88 449,05 57.421
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 448,66 57.761
- İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 70/72 448,17 58.228
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 447,97 58.404
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 80/82 445,64 60.493
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 444,94 61.089
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (İÖ) 65/67 444,8 61.212
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 85/88 444,57 61.406
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 444,54 61.434
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 444,49 61.488
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 443,28 62.547
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 10/10 443,03 62.781
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 80/82 442,93 62.878
- Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 70/70 441,2 64.487
- Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 90/93 440,74 64.926
- Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 62/62 440,21 65.433
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 48/50 439,86 65.731
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 439,03 66.455
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 14/14 438,26 67.153
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 70/72 436,42 68.862
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (İngilizce) 80/82 436,41 68.870
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 64/66 435,73 69.468
- Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 75/77 433,2 71.807
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 47/47 432,45 72.502
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 431,78 73.131
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 80/82 431,06 73.871
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 40/40 430,76 74.148
- Mersin Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 75/77 428,33 76.467
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 40/40 426,19 78.563
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 54/54 425,55 79.216
- Karabük Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 70/72 424,93 79.829
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 43/43 424,86 79.900
- Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 95/98 424,82 79.923
- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) (İngilizce) 70/72 424,8 79.940
- Düzce Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 424 80.766
- Yalova Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 80/82 423,18 81.634
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 423,04 81.768
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 422,06 82.705
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (M.T.O.K.) 14/15 421,93 82.867
- Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 25/26 420,45 84.251
- Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 70/72 419,84 84.840
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 15/15 419,38 85.309
- Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 80/82 419,12 85.613
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) (İÖ) 85/88 418,77 85.958
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (İngilizce) 80/82 418,61 86.120
- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 61/61 418,42 86.315
- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 60/62 416,6 88.143
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 72/72 415,2 89.568
- Düzce Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 90/93 414,56 90.263
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20/20 414,4 90.455
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 3/3 413,47 91.510
- Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 3/3 413,14 91.863
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İÖ) 64/66 412,78 92.218
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 70/72 412,26 92.803
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) (İÖ) 70/72 409,66 95.548
- Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 70/72 409,66 95.554
- Karabük Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 70/72 409,03 96.200
- Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1/1 408,8 96.474
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 75/77 408,31 96.986
- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 407,67 97.664
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 80/82 405,57 99.932
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 404,93 100.615
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 58/58 401,3 104.617
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 70/72 400,38 105.686
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 10/10 399,08 107.116
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 70/72 397,67 108.754
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 396,52 110.091
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 13/13 396,43 110.206
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 48/50 395,87 110.819
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 15/15 395,18 111.602
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 70/72 393,98 113.031
- Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 40/41 393,95 113.069
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 393,46 113.639
- Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 392,81 114.360
- Düzce Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 90/93 392,67 114.542
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 14/14 392,65 114.573
- Kayseri Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 60/62 392,45 114.796
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 50/50 392,05 115.274
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 391,08 116.413
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 46/46 389,79 117.986
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 14/14 389,56 118.268
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 80/82 389,2 118.719
- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (M.T.O.K.) 20/21 389,08 118.868
- Ankara Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) 5/5 386,6 121.938
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 65/67 385,05 123.895
- Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 65/67 383,62 125.652
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 383,23 126.121
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 80/80 382,75 126.739
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 62/62 381,01 128.997
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 70/72 378,66 132.084
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30/30 377,67 133.429
- Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 377,65 133.451
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 90/93 377,26 133.969
- Karabük Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 70/72 375,36 136.646
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 10/10 374,37 138.053
- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 40/41 373,19 139.659
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 76/76 373,08 139.801
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 18/18 372,6 140.464
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 70/72 372,16 141.068
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 372,08 141.160
- Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 60/62 370,33 143.676
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 65/67 368,71 146.041
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 79/79 367,44 147.935
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (İÖ) 60/62 367,3 148.124
- İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 10/10 366,46 149.371
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 20/20 365,13 151.354
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 70/72 365,1 151.404
- İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 80/82 363,88 153.242
- Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 71/71 363,33 154.072
- Bartın Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 80/82 362,2 155.768
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) (M.T.O.K.) 12/13 360,47 158.385
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 50/52 359,68 159.616
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 359,36 160.142
- Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 357,83 162.602
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 65/67 357,28 163.530
- Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 43/43 354,6 168.041
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/51 354,49 168.224
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 60/62 354,06 168.987
- Amasya Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 60/62 353,77 169.505
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) (İÖ) 70/72 353,72 169.576
- Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 70/72 353,25 170.410
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 60/60 353,22 170.445
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) (İÖ) 85/88 349,7 176.474
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 60/62 346,85 181.604
- Giresun Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 50/52 346,79 181.707
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 30/30 346,39 182.430
- Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 60/62 345,85 183.421
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 345,65 183.810
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 345,14 184.752
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 75/77 345 185.016
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/10 344,89 185.238
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 46/46 343,71 187.488
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 60/62 343,55 187.791
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 343,33 188.174
- Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 65/67 343,17 188.466
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) (M.T.O.K.) 16/17 342,18 190.287
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 10/10 342,16 190.317
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 50/50 341,27 192.053
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 50/52 340,98 192.599
- Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 8/8 340,37 193.775
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 1/1 339,91 194.700
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 60/62 339,46 195.631
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 338,89 196.755
- Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 60/62 338,28 197.957
- İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) (İÖ) 80/82 336,89 200.880
- Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 60/62 335,59 203.514
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 331,81 211.478
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 75/77 331,56 212.008
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 41/41 331,2 212.808
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 85/85 331,08 213.065
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 330,89 213.476
- Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 14/14 329,58 216.285
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 65/67 329,04 217.523
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 327,34 221.337
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 70/72 327,18 221.699
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 10/10 327,14 221.788
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 29/29 325,73 224.906
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli) 4/4 325,51 225.388
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 15/15 325,08 226.384
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 60/60 324,48 227.854
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 20/20 323,76 229.529
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 322,81 231.784
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 80/82 322,12 233.410
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 10/10 321,82 234.149
- Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 25/26 321,34 235.292
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) (M.T.O.K.) 12/13 319,81 239.004
- Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 40/41 319,62 239.491
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 319,41 240.045
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) (M.T.O.K.) (İÖ) 16/17 318,31 242.737
- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 15/15 318,04 243.389
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 317,11 245.733
- Girne Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 10/10 316,88 246.303
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 39/39 316,47 247.357
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 15/15 315,67 249.334
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 10/10 315,51 249.723
- Bingöl Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 30/31 315,5 249.767
- Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 40/41 313,2 255.675
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 37/37 313,07 256.022
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 14/14 312,97 256.272
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 309,97 264.446
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 15/15 309,65 265.372
- Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 2/2 308,22 269.365
- Batman Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 50/52 306,74 273.557
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) (KKTC Uyruklu) 1/1 305,8 276.236
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 15/4 304,47 280.170
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 5/5 303,51 282.892
- Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 30/31 302,54 285.761
- Siirt Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 30/31 301,56 288.763
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 301,22 289.867
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/6 300,89 290.826
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 5/2 300,17 293.017
- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 3/1 300,15 293.074
- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Bilgisayar Mühendisliği 5/3 299,82 294.072
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20/9 299,63 294.658
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (%50 İndirimli) 17/12 299,48 295.142
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/5 299,22 295.941
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 25/25 298,72 297.499
- Şırnak Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 20/12 298,57 297.989
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 10/2 298,55 298.042
- Iğdır Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 30/31 298,25 299.052
- Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) 150/130 298,19 299.210
- Ardahan Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği 40/31 298,06 299.615
- Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 2/— – —
- Düzce Üniversitesi (Devlet) (KKTC Uyruklu) 1/— – —