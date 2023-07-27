BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 | Bilgisayar Mühendisliği başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Bilgisayar Mühendisliği bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2023, Bilgisayar Mühendisliği başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.