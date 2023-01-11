İKİNCİ EL KONUTTA KAMPANYA OLACAK MI? Bakan Nureddin Nebati açıkladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en büyük ikinci sosyal konut projelerinin ardından ikinci el konut fiyatlarına bir müdahale yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Enflasyondaki son durumu ve Yeni Evim Projesi ile ilgili düşüncelerini kamuoyu ile paylaşan Bakan Nebati, ikinci el konut fiyatlarına da değindi. Peki ikinci el konutta kampanya olacak mı? İşte detaylar...

İKİNCİ EL KONUTTA KAMPANYA OLACAK MI?

İkinci el konut kampanyası için de beklentilerin olduğunu vurgulayan Nureddin Nebati, "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir" ifadelerine yer verdi.

Temel önceliğin vatandaşların gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşlara yeni iş imkanları sunmak olduğunu belirten Bakan Nebati'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyonda ataleti kırdık, müthiş bir ivme yakalamış durumdayız. Enflasyon hariç tüm makroekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var."

"Yeni Evim Kampanyası'nı yatırım için değil, barınma ihtiyacını karşılamak için yaptık."

"Konut fiyat artışları ile ilgili her türlü fiyatlama şu an elimizde. Önümüzdeki Pazartesi günü taleplere, ulaşıma bakacağız; ihtiyaç durumunda kredi miktarını artıracağız."

"İstismarlar görülüyor diye vatandaşın ihtiyacı olan işlemlerde engelleyici pozisyonda olamayız. İstismarları en aza indirmek gibi bir görevimiz var, gerekli tedbirleri aldık ve üzerine gideceğiz."

"KONUT EDİNİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK ADIMLAR ATACAĞIZ"

"Bu kampanyalar dışında da konut edinimini kolaylaştıracak adımlar atacağız."

"İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir.."

"İşçi ve işveren arasında kıdem tazminatı için bir pazarlığa girişmesine gerek kalmayacak. Kıdem tazminatı direkt olarak işçinin hesabına yatacak. İşverene 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı sunulacak."