Chibuike Nwaiwu'dan transfer açıklaması! "Buraya gelme sebebim..."

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden Trabzonspor, Avusturya ekibi Wolfsberger forması giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'yu 5.5 milyon Euro karşılığında transfer etti.

Trabzon'a gelerek takıma katılan 22 yaşındaki futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nijeryalı stoper, "Trabzonspor, bana geleceğim ve hedeflerim adına kapılar açabilecek bir kulüp. Trabzonspor'u bu yüzden tercih ettim. Ligde çok iyi santrforlar var ama bana düşen şey odaklanmak ve hocamın direktiflerini yerine getirmek." ifadelerini kullandı.

Paul Onuachu'yu bir abi olarak gördüğünü söyleyen Nwaiwu, "Gelmeden önce kendisiyle sohbetimiz olmuştu, kulüp ve şehirle alakalı çok güzel şeyler söylemişti. Dolayısıyla gelişimde etkisi var. Ona da teşekkür etmek istiyorum." dedi.