Haberler Trabzonspor Abou Ali kimdir? Nereli, kaç yaşında? Futbol kariyeri ve oynadığı takımlar

Abou Ali kimdir? Nereli, kaç yaşında? Futbol kariyeri ve oynadığı takımlar

Trabzonspor, 2026 kış transfer döneminde gol yollarındaki sorunu kökten çözmek için rotasını Mısır’dan Amerika’ya, oradan Karadeniz’e çevirdi: Wessam Abou Ali. Al Ahly formasıyla Mısır’da 60 maçta attığı 38 golle 'istatistik canavarı'na dönüşen ve ardından rekor bir ücretle MLS ekibi Columbus Crew’a transfer olan Filistinli golcü, bordo-mavili formayı giymeye çok yakın. Paul Onuachu’nun yanına hem fiziksel gücüyle hem de bitiriciliğiyle tam uyum sağlayacağı düşünülen 26 yaşındaki santrfor için İngiliz basını transferin an meselesi olduğunu duyurdu. Peki, Trabzonspor’un ısrarla kadrosuna katmak istediği Wessam Abou Ali kimdir? Kariyeri ve merak edilenler haberimizde...

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 14:37 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 14:44
Abou Ali kimdir? Nereli, kaç yaşında? Futbol kariyeri ve oynadığı takımlar

Mısır'ın dev kulübü Al Ahly formasıyla çıktığı 60 maçta rakip filelere tam 38 gol bırakarak bir efsaneye dönüşen Filistin asıllı yıldız Wessam Abou Ali, kış transfer döneminde Trabzonspor tribünlerini heyecanlandırdı. Danimarka'nın soğuk sahalarında yetişip Kahire'nin ateşli atmosferinde devleşen ve son olarak MLS'te kendinden söz ettiren sıra dışı golcü, şimdi Karadeniz'in hırçın dalgalarına göğüs germeye hazırlanıyor. Taraftarların transferini sabırsızlıkla beklediği bu fizik gücü yüksek bitiricinin hayatını, futbol kariyerini ve detayları sizler için derledik.

WESSAM ABOU ALI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Tam adıyla Wessam Haitham Mohammed Abou Ali, 4 Ocak 1999 tarihinde Danimarka'nın Aalborg kentinde doğmuştur. Aslen Filistin asıllı olan ve milli takım tercihini Filistin'den yana kullanan yıldız golcü, 27 yaşındadır. 1,87 m boyundaki Abou Ali, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle modern bir santrforun tüm fiziksel özelliklerini üzerinde taşımaktadır.

Wessam Abou Ali kimdir? Nereli, kaç yaşında?

WESSAM ABOU ALI HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Wessam Abou Ali santrfordur (9 Numara). Ancak onu diğer golcülerden ayıran bazı temel yetenekleri vardır:

Bitiricilik: Ceza sahası içinde yakaladığı fırsatları yüksek yüzdeyle gole çevirme becerisi.

Fiziksel Güç: Sırtı dönük oyun oynayabilme ve stoperlerle girdiği ikili mücadeleleri kazanma kapasitesi.

Hız ve Pozisyon Alma: Boyuna rağmen savunma arkasına yaptığı koşular ve doğru zamanda doğru yerde olma içgüdüsü.

Pres Gücü: Modern futbolun gerektirdiği ön alan baskısında takımına büyük enerji katar.

WESSAM ABOU ALI FUTBOL HAYATI VE KARİYERİ

Abou Ali'nin kariyeri, Kuzey Avrupa'nın disiplinli futbol okullarından Mısır'ın tutkulu atmosferine uzanan sıra dışı bir başarı hikayesidir:

  • Danimarka ve İsveç Yılları: Aalborg altyapısında başlayan yolculuğu, İsveç ekibi IK Sirius'ta 16 maçta attığı 10 golle büyük ivme kazandı.
  • Al Ahly Efsanesi: 2024'te transfer olduğu Mısır devi Al Ahly'de kariyer zirvesini yaşadı. Kısa sürede 28 gol barajını aşarak ligin gol kralı oldu ve takımıyla Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.
  • MLS ve Ötesi: Sergilediği performansla Amerika kıtasının dikkatini çekti ve Columbus Crew'a transfer oldu.
  • Milli Takım: Danimarka'nın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra Filistin A Milli Takımı'nı seçti ve ülkesinin sahadaki en büyük kozu haline geldi.

WESSAM ABOU ALI OYNADIĞI TAKIMLAR

Aalborg BK (Danimarka): Futbol dünyasına adım attığı yer.

Vendsyssel FF (Danimarka): Kiralık döneminde golleriyle dikkat çektiği kulüp.

Silkeborg IF (Danimarka): Danimarka Süper Ligi deneyimi kazandığı ekip.

IK Sirius (İsveç): İskandinavya'da gerçek potansiyelini gösterdiği takım.

Al Ahly (Mısır): Şampiyonluklar ve gol krallığı yaşadığı "altın dönem".

Columbus Crew (ABD): MLS'te boy gösterdiği mevcut takımı.

Filistin Milli Takımı: Uluslararası arenada ülkesini temsil ettiği yer.

