Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de flaş Sebastian Szymanski gelişmesi! Transferi...

Fenerbahçe'de flaş Sebastian Szymanski gelişmesi! Transferi...

Fenerbahçe'de adı ayrılıkla anılan isimlerden Sebastian Szymanski için açıklama geldi. Polonyalı yıldız ile ilgilendiği öne sürülen Rennes'te teknik direktör Habib Geye, konuyla ilgili konuştu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 14:03
Fenerbahçe'de flaş Sebastian Szymanski gelişmesi! Transferi...

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde 2026 yılına hızlı başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş Sebastian Szymanski gelişmesi! Transferi...

Takıma katılacak isimler kadar gönderilecek isimlerin de yer aldığı transfer çalışmalarında Matteo Guendouzi transferi ardından rotasyonda yeri daralan bir oyuncu için dikkat çeken gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de flaş Sebastian Szymanski gelişmesi! Transferi...

Fransız oyuncunun transferi sonrası Fenerbahçe kadrosunda yer bulmakta zorlanacak olan Sebastian Szymanski'nin transfer süreci, sarı-lacivertliler tarafından değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'de flaş Sebastian Szymanski gelişmesi! Transferi...

Polonyalı futbolcuyla ilgilenen takımların arasında Ligue 1 takımı Rennes olduğu iddia edilmiş, Fransız ekibinin transfer için teklif yapabileceği iletilmişti.

Fenerbahçe'de flaş Sebastian Szymanski gelişmesi! Transferi...

Rennes Teknik Direktörü Habib Geye'den Sebaistan Szymanski'nin transferi hakkında açıklama geldi.

Fenerbahçe'de flaş Sebastian Szymanski gelişmesi! Transferi...

Geye, "Hayır, ben hiçbir şeyi doğrulamıyorum. Tüm profillerimiz üzerinde sakin bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Belirlenmiş profillerimiz var. Yaratıcı orta saha dosyasında acele etmeyeceğimizi söylemiştim; çünkü bu transferin tutarlı olmasını istiyoruz.

Fenerbahçe'de flaş Sebastian Szymanski gelişmesi! Transferi...

Kolektif anlamda seviye atlatacak doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor. Eğer bunu bulamazsak, mevcut durumumuzla devam ederiz. İki yönde de çok şey olabilir, biz gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de flaş Sebastian Szymanski gelişmesi! Transferi...

L'Equipe'de yer alan habere göre, Rennes'in Szymanski'yi kadrosuna katmak istediği fakat transfer için gereken şartların şu an için oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de flaş Sebastian Szymanski gelişmesi! Transferi...

Rennes'de forma giyen Glen Kamara'nın ayrılması halinde, Polonyalı futbolcu için hamle yapılabileceği de haberde yer alan bilgiler arasında.

