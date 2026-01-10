Nuno Tavares'ten Beşiktaş'a kötü haber!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek takviyesi için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda gündemine aldığı isimlerden biri de Nuno Tavares olmuştu.

Lazio'nun Portekizli sol bek için 7 milyon Euro istediği, Beşiktaş'ın ise bu rakamı aşağıya çekmek için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü öne sürülmüştü. Tavares transferine ilişkin son iddia Çizme basınından geldi.

Cittaceleste.it'de yer alan habere göre; Nuno Tavares, Beşiktaş ve Zenit'in tekliflerini reddetti. Haberde Portekizli futbolcunun vatandaşı Sergio Conceicao'nun çalıştırdığı Al Ittihad ile anlaşma sağladığı ve oyuncunun kulüplerin anlaşmasını beklediği yazıldı.

Nuno Tavares bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 10 maçta 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

