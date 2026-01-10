CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler atv ŞİFRESİZ İZLE | GS-FB final maçı nasıl izlenir? atv yayın akışı 2026

atv ŞİFRESİZ İZLE | GS-FB final maçı nasıl izlenir? atv yayın akışı 2026

Turkcell Süper Kupa finalinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi gözler, "atv nasıl izlenir?" sorusuna çevrildi. Milyonlarca futbolseverler tarafından heyecanla beklenen derbi öncesi Süper Kupa canlı yayın bilgileri belli olurken, "atv şifresiz izle", "atv frekans bilgileri 2026" ve "atv yayın akışı" gibi konular gündemdeki yerini koruyor. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı yayın detayları...

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 15:34
atv ŞİFRESİZ İZLE | GS-FB final maçı nasıl izlenir? atv yayın akışı 2026

Turkcell Süper Kupa finalinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde tüm dikkatler atv canlı yayın bilgilerine çevrildi. Milyonları ekran başına kilitleyecek dev maç yaklaşırken, futbolseverler "atv nasıl izlenir?", "atv şifresiz izle", "2026 atv frekans bilgileri" ve güncel yayın akışı gibi başlıkları yoğun şekilde araştırıyor. Karşılaşmanın canlı yayın detayları ise maç öncesi gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. İşte, GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri...

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Turkcell Süper Kupa finalinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 18.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray-Fenerbahçe maçı nasıl, nereden izlenir?

atv NASIL İZLENİR?

Hem dijital hem de geleneksel medyada yayın hayatına devam eden atv; telefon, tablet ve televizyon gibi çeşitli teknolojik aletlerle izlenebilir.

atv nasıl izlenir?

atv FREKANS BİLGİLERİ 2026

atv frekans bilgileri 2026 şu şekilde:

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

atv frekans bilgileri 2026

atv YAYIN AKIŞI 10 OCAK 2026 CUMARTESİ

10 Ocak 2026 Cumartesi atv yayın akışı şöyle:

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Gizli Karargah

12.00 Dönerse Senindir

14.15 Kuruluş Orhan

17.45 Finale Doğru

18.45 Galatasaray-Fenerbahçe maçı (Turkcell Süper Final)

atv yayın akışı 10 Ocak 2026 Cumartesi

20.50 Kupa Töreni

21.30 Kuruluş Orhan

00.45 Mutlu Aile Defteri

02.25 Bir Gece Masalı

04.20 Kardeşlerim

ASpor CANLI YAYIN

