atv ŞİFRESİZ İZLE | GS-FB final maçı nasıl izlenir? atv yayın akışı 2026

Turkcell Süper Kupa finalinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde tüm dikkatler atv canlı yayın bilgilerine çevrildi. Milyonları ekran başına kilitleyecek dev maç yaklaşırken, futbolseverler "atv nasıl izlenir?", "atv şifresiz izle", "2026 atv frekans bilgileri" ve güncel yayın akışı gibi başlıkları yoğun şekilde araştırıyor. Karşılaşmanın canlı yayın detayları ise maç öncesi gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. İşte, GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri...
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Turkcell Süper Kupa finalinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 18.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
atv NASIL İZLENİR?
Hem dijital hem de geleneksel medyada yayın hayatına devam eden atv; telefon, tablet ve televizyon gibi çeşitli teknolojik aletlerle izlenebilir.
atv FREKANS BİLGİLERİ 2026
atv frekans bilgileri 2026 şu şekilde:
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )
atv YAYIN AKIŞI 10 OCAK 2026 CUMARTESİ
10 Ocak 2026 Cumartesi atv yayın akışı şöyle:
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Gizli Karargah
12.00 Dönerse Senindir
14.15 Kuruluş Orhan
17.45 Finale Doğru
18.45 Galatasaray-Fenerbahçe maçı (Turkcell Süper Final)
20.50 Kupa Töreni
21.30 Kuruluş Orhan
00.45 Mutlu Aile Defteri
02.25 Bir Gece Masalı
04.20 Kardeşlerim