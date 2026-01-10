atv ŞİFRESİZ İZLE | GS-FB final maçı nasıl izlenir? atv yayın akışı 2026

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Süper Kupa finalinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde tüm dikkatler atv canlı yayın bilgilerine çevrildi. Milyonları ekran başına kilitleyecek dev maç yaklaşırken, futbolseverler "atv nasıl izlenir?", "atv şifresiz izle", "2026 atv frekans bilgileri" ve güncel yayın akışı gibi başlıkları yoğun şekilde araştırıyor. Karşılaşmanın canlı yayın detayları ise maç öncesi gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. İşte, GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Turkcell Süper Kupa finalinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 18.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

atv NASIL İZLENİR?

Hem dijital hem de geleneksel medyada yayın hayatına devam eden atv; telefon, tablet ve televizyon gibi çeşitli teknolojik aletlerle izlenebilir.

atv FREKANS BİLGİLERİ 2026

atv frekans bilgileri 2026 şu şekilde:

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

atv YAYIN AKIŞI 10 OCAK 2026 CUMARTESİ

10 Ocak 2026 Cumartesi atv yayın akışı şöyle:

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Gizli Karargah

12.00 Dönerse Senindir

14.15 Kuruluş Orhan

17.45 Finale Doğru

18.45 Galatasaray-Fenerbahçe maçı (Turkcell Süper Final)

20.50 Kupa Töreni

21.30 Kuruluş Orhan

00.45 Mutlu Aile Defteri

02.25 Bir Gece Masalı

04.20 Kardeşlerim