CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fabian Ruiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Fabian Ruiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Paris Saint-Germain'in orta sahadaki İspanyol orkestra şefi Fabian Ruiz, 2026 kış transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle, özellikle Galatasaray ile anılmaya başlamasıyla Türk futbolseverlerin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. EURO 2024’te İspanya ile kazandığı zaferin ardından PSG formasıyla sergilediği istikrarlı performans, onu Avrupa’nın en çok arzulanan orta sahalarından biri yaptı. Menajerinin İstanbul’da görülmesi ve Galatasaray yönetiminin PSG ile masaya oturduğu iddiaları heyecanı doruğa çıkarırken orta sahanın zarif devinin bir sonraki durağı merakla bekleniyor. Peki, Fabian Ruiz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi pozisyonda oynuyor? Futbol hayatı ve tüm kariyeri haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 14:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fabian Ruiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Paris Saint-Germain'in orta sahadaki 'beyni' olarak kabul edilen Fabian Ruiz, Avrupa transfer piyasasının en gizemli ve heyecan verici figürlerinden birine dönüştü. İspanya ile kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı tartışılırken, özellikle Süper Lig devlerinin bu transfer için yaptığı 'sessiz ve derinden' hamleler tüm futbolseverlerin dikkatini çekti. Süper Lig devi Galatasaray'ın PSG'de oynayan dünyaca ünlü orta saha Fabian Ruiz'i takip ettiği belirtildi. Peki Fabian Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fabian Ruiz kimdir?

Fabian Ruiz KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Tam adıyla Fabian Ruiz Pena, 3 Nisan 1996 tarihinde İspanya'nın Sevilla yakınlarındaki Los Palacios y Villafranca kentinde dünyaya gelmiştir. Bugün 29 yaşında olan yıldız futbolcu, 1,89 m boyuyla orta sahada fiziksel bir hakimiyet kurmaktadır. Sol ayağını bir sihirbaz gibi kullanmasıyla tanınan Ruiz, İspanyol futbol ekolünün modern ve güçlü bir temsilcisi olarak kabul edilmektedir.

Fabian Ruiz nereli, kaç yaşında?

Fabian Ruiz HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Fabian Ruiz, teknik becerisi ve fiziksel avantajıyla orta sahanın her bölgesinde görev yapabilen çok yönlü bir oyuncudur:

Merkez Orta Saha (8 Numara): En verimli olduğu pozisyondur; oyunun her iki yönüne de katkı sağlar.

On Numara (Ofansif Orta Saha): Oyun görüşü ve kilit pas yeteneğiyle hücum hattını besler.

Ön Libero (Defansif Orta Saha): Boy avantajı ve pozisyon bilgisiyle savunma güvenliğini sağlar.

Oyun Tarzı: Sol ayaklı olmasına rağmen her iki ayağına da hakimdir. Vizyonu, top kontrolü ve özellikle ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla tanınır.

Fabian Ruiz hangi pozisyonda oynuyor?

Fabian Ruiz OYNADIĞI TAKIMLAR

İspanyol yıldızın profesyonel kariyerinde formasını terlettiği takımlar şunlardır:

Real Betis B (2014-2016): Profesyonel futbola geçiş yaptığı kulüp.

Real Betis (2014-2018): İspanya futboluna adını duyurduğu ana kulübü.

Elche (2017 - Kiralık): Gelişim sürecinde kiralık olarak forma giydiği ekip.

SSC Napoli (2018-2022): İtalya'da "yıldız" statüsüne ulaştığı takım.

Paris Saint-Germain (2022-Günümüz): Kariyerinin zirvesinde olduğu ve kupa koleksiyonunu genişlettiği mevcut kulübü.

İspanya Milli Takımı: Hem altyapı hem de A takım düzeyinde Avrupa şampiyonlukları kazandığı milli takımı.

ASpor CANLI YAYIN

İrfan Can transferi resmen açıklandı!
G.Saray'a Cezayirli orta saha!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nde kontrolü sağladı
Turkcell Süper Kupa'da dev final!
F.Bahçe'de flaş gelişme! Szymanski...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oulai hayalindeki takımı açıkladı! Oulai hayalindeki takımı açıkladı! 14:47
Cezayir-Nijerya maçı detayları! Victor Osimhen... Cezayir-Nijerya maçı detayları! Victor Osimhen... 14:41
Trabzonspor'un yeni golcü adayı Abou Ali kimdir? Trabzonspor'un yeni golcü adayı Abou Ali kimdir? 14:37
Bayer Leverkusen-Stuttgart maçı detayları Bayer Leverkusen-Stuttgart maçı detayları 14:17
Fabian Ruiz kimdir? Futbol kariyeri ve hayatı... Fabian Ruiz kimdir? Futbol kariyeri ve hayatı... 14:15
F.Bahçe'de flaş gelişme! Szymanski... F.Bahçe'de flaş gelişme! Szymanski... 14:03
Daha Eski
Beşiktaş'ı üzen haber! Yeni takımı... Beşiktaş'ı üzen haber! Yeni takımı... 13:59
Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN maçı saat kaçta? Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN maçı saat kaçta? 13:55
Heidenheim-Köln maçı ne zaman? Heidenheim-Köln maçı ne zaman? 13:55
G.Saray'a Cezayirli orta saha! G.Saray'a Cezayirli orta saha! 13:41
Atalanta-Torino maçı muhtemel 11'ler! Atalanta-Torino maçı muhtemel 11'ler! 13:26
Union Berlin-Mainz 05 maçı ne zaman Union Berlin-Mainz 05 maçı ne zaman 13:22