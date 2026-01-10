Bayer Leverkusen-Stuttgart CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 16. haftanın öne çıkan maçlarından birinde Bayer Leverkusen ile Stuttgart karşı karşıya geliyor. Kasper Hjulmand yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Leverkusen, 29 puanla zirve yarışındaki yerini korumayı hedefliyor. 26 puanla 6. sırada bulunan Sebastian Hoeness'in öğrencileri Stuttgart ise zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyetle üst sıralara yaklaşmanın peşinde. Peki, Bayer Leverkuse-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-Stuttgart maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-Stuttgart maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.