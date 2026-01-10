CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen-Stuttgart CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Stuttgart CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Bayer Leverkusen ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Kasper Hjulmand yönetiminde başarılı performansını sürdürmeyi amaçlayan ev sahibi ekip, 29 puanla 3. sırada yer alıyor. Zoru deplasmanda hata yapmadan kazanmayı amaçlayan Sebastian Hoeness ve öğrencileri ise 26 puanla 6. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Bayer Leverkusen-Stuttgart maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Bayer Leverkuse-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 14:17
Bayer Leverkusen-Stuttgart CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 16. haftanın öne çıkan maçlarından birinde Bayer Leverkusen ile Stuttgart karşı karşıya geliyor. Kasper Hjulmand yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Leverkusen, 29 puanla zirve yarışındaki yerini korumayı hedefliyor. 26 puanla 6. sırada bulunan Sebastian Hoeness'in öğrencileri Stuttgart ise zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyetle üst sıralara yaklaşmanın peşinde. Peki, Bayer Leverkuse-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-Stuttgart maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-Stuttgart maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

G.Saray'a Cezayirli orta saha!
Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi!
Beşiktalı Vaclav Cerny'den SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Süper Lig beni fazlasıyla şaşırttı"
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nde kontrolü sağladı
Turkcell Süper Kupa'da dev final!
F.Bahçe'de flaş gelişme! Szymanski...
3
Oulai hayalindeki takımı açıkladı! 14:47
Cezayir-Nijerya maçı detayları! Victor Osimhen... 14:41
Trabzonspor'un yeni golcü adayı Abou Ali kimdir? 14:37
Bayer Leverkusen-Stuttgart maçı detayları 14:17
Fabian Ruiz kimdir? Futbol kariyeri ve hayatı... 14:15
F.Bahçe'de flaş gelişme! Szymanski... 14:03
Beşiktaş'ı üzen haber! Yeni takımı... 13:59
Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN maçı saat kaçta? 13:55
Heidenheim-Köln maçı ne zaman? 13:55
G.Saray'a Cezayirli orta saha! 13:41
Atalanta-Torino maçı muhtemel 11'ler! 13:26
Union Berlin-Mainz 05 maçı ne zaman 13:22