Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN maçı CANLI İZLE | Derbi mesaisi erken başlıyor

Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN maçı CANLI İZLE | Derbi mesaisi erken başlıyor

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15. hafta maçında Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya gelecek. Güvenlik tedbirleri doğrultusunda başlangıç saati 15.30’dan 13.00’e çekilen bu dev eşleşme, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde basketbolseverlere erken bir derbi şöleni yaşatacak. Her iki takımın da ligdeki sıralamasını doğrudan etkileyecek olan bu mücadele, hem taraftar desteği hem de parkedeki rekabetle haftanın en dikkat çeken karşılaşması olmaya aday. İşte Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN maçı detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 13:55
Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN maçı CANLI İZLE | Derbi mesaisi erken başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın en beklenen mücadelesi olan Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN derbisi, alınan güvenlik önlemleri sebebiyle planlanandan daha erken bir saatte basketbolseverlerle buluşuyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak dev karşılaşmanın başlangıç saati, emniyet tedbirleri doğrultusunda 15.30'dan 13.00'e çekilirken; iki ezeli rakip ligin ilk yarısının son düzlüğünde kozlarını paylaşacak. Hem saha içindeki rekabet hem de puan tablosundaki kritik dengeler açısından büyük önem taşıyan bu randevu, basketbol tutkunlarını hafta sonunda erken saatlerde ekran başına ve tribünlere davet ediyor. İşte Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN maçı detayları...

GALATASARAY MCT TECHNIC-BEŞİKTAŞ GAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki bu dev randevu, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Daha önce saat 15.30'da başlayacağı duyurulan karşılaşma, güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan son dakika değişikliğiyle erkene alındı. İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek olan mücadele, saat 13.00 itibarıyla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde start alacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC-BEŞİKTAŞ GAIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği derbi heyecanı, naklen ve canlı yayınla ekranlara taşınacak. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki bu kritik mücadele, sporun adresi olan beIN SPORTS 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

