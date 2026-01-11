CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Spor camiası vefatının 4. yılında Ahmet Çalık'ı andı

Spor camiası vefatının 4. yılında Ahmet Çalık'ı andı

11 Ocak 2022 yılında yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının 4. yılında spor camiası tarafından yapılan paylaşımlar ile anıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 10:47 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 11:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor camiası vefatının 4. yılında Ahmet Çalık'ı andı

Milli futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Spor camiası, yaptıkları paylaşımlar ile Çalık'ı vefatının 4. yılında andı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN PAYLAŞIM

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

TÜMOSAN KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM

G.Saray'dan Dybala sürprizi!
Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Uyuşturucu ağı İBB'ye sıçradı! İmamoğlu'nun Londra'ya milyonlar kaçırdığı jetteki ünlüler sorguda: Villada ve yatta "SİSTEM" partileri
"F.Bahçe'ye çağ atlattı"
Dünya Victor Osimhen'i konuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Galatasaray kadın basketbol maçı detayları! Fenerbahçe-Galatasaray kadın basketbol maçı detayları! 11:14
G.Saray'dan Dybala sürprizi! G.Saray'dan Dybala sürprizi! 11:11
NBA'de Hornets'tan Jazz'a 55 sayı fark! NBA'de Hornets'tan Jazz'a 55 sayı fark! 10:52
Gençlerbirliği Ahmet Çalık'ı andı Gençlerbirliği Ahmet Çalık'ı andı 10:46
Fiorentina-Milan maçı detayları Fiorentina-Milan maçı detayları 10:43
Dünya Victor Osimhen'i konuşuyor! Dünya Victor Osimhen'i konuşuyor! 10:32
Daha Eski
Lecce-Parma maçı ne zaman? Lecce-Parma maçı ne zaman? 10:27
Djiku'dan Guendouzi paylaşımı! Djiku'dan Guendouzi paylaşımı! 10:08
Pendikspor-Bodrum FK maçı detayları Pendikspor-Bodrum FK maçı detayları 10:02
Beşiktaş'a Abraham şoku! Beşiktaş'a Abraham şoku! 09:47
Sivasspor-Erzurumspor maçı detayları Sivasspor-Erzurumspor maçı detayları 09:35
Çakar'dan derbi yorumu! "İlk defa..." Çakar'dan derbi yorumu! "İlk defa..." 09:21