Spor camiası vefatının 4. yılında Ahmet Çalık'ı andı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Spor camiası, yaptıkları paylaşımlar ile Çalık'ı vefatının 4. yılında andı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN PAYLAŞIM

Daima kalbimizde olacaksın… Kulübümüzün altyapısında yetişen en önemli isimlerden Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. #AhmetÇalık ❤️ pic.twitter.com/ozxUShRkOS — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 10, 2026

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Ahmet... pic.twitter.com/xQdwxY330v — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 11, 2026

TÜMOSAN KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM