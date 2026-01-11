Spor camiası vefatının 4. yılında Ahmet Çalık'ı andı

Milli futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Spor camiası, yaptıkları paylaşımlar ile Çalık'ı vefatının 4. yılında andı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN PAYLAŞIM
Daima kalbimizde olacaksın… Kulübümüzün altyapısında yetişen en önemli isimlerden Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. #AhmetÇalık ❤️ pic.twitter.com/ozxUShRkOS— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 10, 2026
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Ahmet... pic.twitter.com/xQdwxY330v— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 11, 2026
TÜMOSAN KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM
"Ben sana sevda olurum..."#AhmetÇalık 1994 - ∞ pic.twitter.com/YFEFKKNJmB— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) January 10, 2026