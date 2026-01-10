CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Thomas Kristensen kimdir? Galatasaray’ın yeni stoper adayı nereli, kaç yaşında?

Thomas Kristensen kimdir? Galatasaray’ın yeni stoper adayı nereli, kaç yaşında?

Süper Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, savunma hattına Kuzeyli bir duvar örmeye hazırlanıyor: Thomas Kristensen. Udinese formasıyla Serie A’da sergilediği geçit vermez performansla dikkatleri üzerine çeken 1.98’lik dev stoper, sarı-kırmızılıların transfer listesinin ilk sırasına yerleşti. Nicolo Zaniolo’nun İtalyan ekibindeki geleceğiyle paralel yürütülen bu stratejik hamlede, Galatasaray yönetimi 'Danimarka Kulesi'ni kadroya katmak için tüm şartları zorluyor. Özellikle hava toplarındaki mutlak hakimiyeti ve genç yaşına rağmen sergilediği oyun zekasıyla 'Yeni Nelsson' yakıştırmaları yapılan Kristensen, taraftarların en çok merak ettiği isim konumunda. Peki, Galatasaray’ın savunma kurgusunu değiştirmesi beklenen Thomas Kristensen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Avrupa transfer piyasasını hareketlendiren Thomas Kristensen'in futbol kariyeri...

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 14:55
Thomas Kristensen kimdir? Galatasaray’ın yeni stoper adayı nereli, kaç yaşında?

Avrupa futbolunun yükselen savunma yeteneklerinden biri olan Thomas Kristensen, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese formasıyla sergilediği istikrarlı performansla uluslararası transfer piyasasının dikkat çeken isimleri arasına girdi. 1.98 metrelik boyuyla modern stoper profilinin fiziksel standartlarını yeniden tanımlayan Danimarkalı oyuncu, özellikle hava topu hakimiyeti ve savunma hattındaki soğukkanlı liderliğiyle ön plana çıkıyor. 2026 kış transfer döneminde Galatasaray'ın kadro planlamasında stratejik bir hedef haline gelen Kristensen, hem genç yaşı hem de yüksek gelişim potansiyeliyle sarı-kırmızılı savunma kurgusu için uzun vadeli bir çözüm adayı olarak değerlendiriliyor. İşte Thomas Kristensen'in hayatı ve kariyeri...

THOMAS KRISTENSEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Tam adıyla Thomas Kristensen, 17 Ocak 2002 tarihinde Danimarka'nın Aarhus şehrinde doğmuştur. 23 yaşında olan savunma oyuncusu, Danimarka vatandaşıdır. Saha içerisindeki en belirgin fiziksel özelliği 1.98 m boyudur; bu avantajı sayesinde Avrupa liglerinde hava topu kazanma oranı en yüksek savunmacılar arasında yer almaktadır.

Thomas Kristensen kimdir?

THOMAS KRISTENSEN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Thomas Kristensen, bir savunma uzmanı olarak ana mevkisi olan Stoper (Merkez Defans) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Hava Hakimiyeti: Boy avantajıyla ceza sahası içindeki hava toplarında mutlak üstünlük kurar.

Oyun Kurma: Sağ ayağını etkili kullanan oyuncu, savunmadan isabetli uzun paslar çıkarma yeteneğine sahiptir.

Fiziksel Mücadele: Serie A'daki deneyimiyle ikili mücadelelerde sert ve caydırıcı bir profil çizer.

Thomas Kristensen nereli, kaç yaşında?

THOMAS KRISTENSEN FUTBOL HAYATI VE KARİYERİ

  • Aarhus GF: Kariyerine başladığı Danimarka ekibinde kısa sürede A takıma yükselmiş ve fiziksel özellikleriyle Avrupa scoutlarının listesine girmiştir.
  • Udinese: 2023 yılında Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrama yapmıştır. İtalya liginin taktiksel ağırlıklı oyununda kendini geliştirerek takımın savunma iskeletinin parçası olmuştur.
  • Milli Takım: Danimarka U21 takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Kristensen, ülkesinin gelecekteki A Milli Takım stoper adayları arasında ilk sırada gösterilmektedir.

Thomas Kristensen kariyeri ve futbol hayatı!

THOMAS KRISTENSEN OYNADIĞI TAKIMLAR

Genç savunmacının şimdiye kadar profesyonel düzeyde forma giydiği kulüpler şunlardır:

Aarhus GF (Danimarka): Futbola başladığı ve profesyonel olduğu kulüp.

Udinese (İtalya): 2023 yılından itibaren kariyerini sürdürdüğü ve Serie A tecrübesi kazandığı mevcut takımı.

Danimarka U21 Milli Takımı: Uluslararası arenada boy gösterdiği milli kategori.

