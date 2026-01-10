CANLI SKOR ANA SAYFA
Cezayir-Nijerya MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cezayir-Nijerya MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Cezayir ile Nijerya karşı karşıya gelecek. Yarı final biletini almak için kozlarını paylaşacak takımlar, Fas'ta düzenlenen turnuvaya devam etmenin yollarını arayacak. Heyecan dolu karşılaşmada, Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Wilfried Ndidi gibi isimlerin forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Futbolseverler ise "Cezayir-Nijerya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Cezayir-Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 14:41
Cezayir-Nijerya MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cezayir-Nijerya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı, Cezayir ile Nijerya'yı karşı karşıya getiren kritik mücadeleyle yaşanacak. Fas'ta oynanacak maçta iki ekip de yarı finale yükselerek turnuvadaki yoluna devam etmeyi hedefliyor. Nijerya cephesinde Osimhen, Onuachu ve Ndidi gibi yıldızların sahada olup olmayacağı merak konusu olurken, futbolseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, başlama saati ve yayınlanacağı kanal hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cezayir-Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEZAYİR-NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde oynanacak Cezayir-Nijerya maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

CEZAYİR-NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Cezayir-Nijerya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CEZAYİR-NİJERYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Cezayir: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Chaibi; Mahrez, Amoura, Maza

Nijerya: Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams

