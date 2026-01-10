İrfan Can Eğribayat resmen Samsunspor'da

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika transfer haberleri: Samsunspor, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 15:08 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 15:20
Fenerbahçe'de Mert Günok transferi sonrası yolların ayrıldığı İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA
