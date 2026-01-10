İrfan Can Eğribayat resmen Samsunspor'da

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de Mert Günok transferi sonrası yolların ayrıldığı İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.