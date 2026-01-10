CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Oulai'den flaş transfer açıklaması! Gitmek istediği takım...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği etkileyici performansla beğeni toplayan Christ Oulai, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, transfer olmak istediği takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 14:47
Trabzonspor'un sezon başında Bastia'dan transfer ettiği Christ Oulai, bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

Sergilediği başarılı oyuncula Avrupa kulüplerinin radarına giren Fildişili futbolcu, transfer açıklamasında bulundu.

"HAYALİM PSG'YE GİTMEK"

Oulai, Bideew Sports'a yaptığı açıklamada, "Bazı insanlar bunu garip buluyor ama ben Ligue 1'i seviyorum. Premier Lig'e ilgi duymuyorum. Ligue 1'i seviyorum. Bugün beni hayal kurmaya iten kulüp PSG. Onları seviyorum. Bu yeni PSG gerçekten çok iyi oynuyor." ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki futbolcu, Bastia formasıyla Ligue 2'de çıktığı 16 maçın ardından neden Ligue 1'den teklif almadığıyla ilgiliyse "Nasıl oldu bilmiyorum ama kimse beni orada aramadı." yorumunu yaptı.

Christ Oulai bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Fildişili orta saha oyuncusunun bordo-mavililerle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

