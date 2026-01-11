CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Rafa Silva kimdir? Rafa Silva, Portekiz Milli Takımı formasıyla da önemli başarılara imza attı. Deneyimli futbolcu, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazanan Portekiz Milli Takımı kadrosunda yer aldı. Hızı, tekniği ve oyunu okuma yeteneğiyle tanınan Rafa Silva, hücum hattında etkili performanslar sergiliyor.

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 23:50



Rafa Silva'nın hayatı ve futbol kariyeri spor gündeminde sıkça araştırılıyor. Tam adı Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva olan Rafa Silva, 17 Mayıs 1993 tarihinde Portekiz'in Forte da Casa kentinde doğmuştur. 32 yaşındaki futbolcu, hücum hattında görev yapıyor. Portekiz Milli Takımı ile önemli başarılara imza atan Rafa Silva, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan kadroda yer alarak kariyerinin en büyük başarılarından birini elde etti. Kulüp kariyerinde Feirense, Braga ve Benfica gibi takımlarda forma giyen Rafa Silva; hızı, teknik becerisi ve oyunu okuma yeteneğiyle tanınıyor. Deneyimli futbolcu, hem kulüp hem de milli takım seviyesinde istikrarlı performansıyla öne çıkıyor. Peki, Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

RAFA SILVA KİMDİR?

Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva (Portekizce telaffuz: [ˈʁafɐ ˈsilvɐ]), futbol dünyasında bilinen adıyla Rafa Silva, orta saha ve forvet pozisyonlarında görev yapan Portekizli millî futbolcudur. 17 Mayıs 1993 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen Rafa Silva, 32 yaşındadır. Aslen Vila Franca de Xira doğumlu olan deneyimli futbolcu, Forte da Casa'da büyümüştür. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.

Rafa Silva; hızı, teknik kapasitesi, dripling yeteneği ve oyunu okuma becerisiyle tanınmaktadır. Forvet arkası ve kanatlarda etkili olan tecrübeli futbolcu, hücum organizasyonlarının kilit isimlerinden biri olarak gösterilmektedir.

KULÜP KARİYERİ

Feirense

Futbola Lizbon Bölgesi takımlarından Povoense ve Alverca altyapılarında başlayan Rafa Silva, 2011 yılında Feirense ile profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına 29 Temmuz 2012'de Taça da Liga'da Penafiel karşısında çıktı. İlk sezonunda 3.200 dakikadan fazla süre alarak takımının Segunda Liga'daki mücadelesinde önemli rol oynadı.

Braga

Rafa Silva, Haziran 2013'te Braga ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Buradaki performansıyla dikkat çeken Silva, 127 maçta 26 gol kaydetti. 2015-2016 sezonunda Taça de Portugal'ı kazanarak kariyerindeki ilk büyük kupayı elde etti. UEFA Avrupa Ligi'nde attığı kritik gollerle Avrupa sahnesinde de öne çıktı.

Benfica

1 Eylül 2016'da 16,4 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, burada kulüp tarihinin önemli oyuncularından biri hâline geldi. Benfica formasıyla:

3 Primeira Liga şampiyonluğu

1 Taça de Portugal

1 Süper Kupa kazandı. 2018-2019 sezonunu 17 lig golüyle tamamladı. Kulüpteki son sezonunda tüm kulvarlarda 22 gol atan Silva, 12 Mayıs 2024'te Benfica formasıyla son maçına çıktı.

Beşiktaş

Rafa Silva, 25 Haziran 2024 tarihinde serbest oyuncu statüsüyle Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon 6 milyon Euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

Siyah-beyazlı formayla ilk maçına 3 Ağustos 2024'te Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde çıkan Rafa Silva, bu karşılaşmada 1 gol ve 1 asist yaparak kupanın kazanılmasında önemli rol oynadı. Ardından Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında da skor katkısı sağladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Rafa Silva, Portekiz Milli Takımı formasını 25 kez giydi.

Milli takım kariyerinde:

2014 FIFA Dünya Kupası

EURO 2016 (Şampiyon)

2019 UEFA Uluslar Ligi (Şampiyon)

EURO 2020 kadrolarında yer aldı. 19 Eylül 2022 tarihinde millî takımdan emekli olduğunu açıkladı.

