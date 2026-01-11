CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Pendikspor ile Bodrum FK maçında gol sesi çıkmadı!

Pendikspor ile Bodrum FK maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasındaki Atko Grup Pendikspor ile Sipay Bodrum FK maçı 0-0 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 22:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pendikspor ile Bodrum FK maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

Pendikspor 38 puanla 2. sırada yer aldı.

Bodrum FK ise 33 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Clarke-Harris kafayla içeri çevirdiği topa kale önünde Vinko Soldo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

19. dakikada sol taraftan Dimitrov'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Furkan Apaydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

20. dakikada sol taraftan Dimitrov'un yaptığı ortada ceza sahası içinde savunmada Furkan Doğan'ın ters vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Hüseyin Maldar'ın ceza sahası içi sağ tarafından yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Clarke-Harris'in vuruşunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında tekrar topu önünde bulan Clarke-Harris, yaptığı vuruşta kaleci Sousa çarpan top kornere çıktı.

69. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Dimitrov, ceza yayı üzerinde pasını Ali Habeşoğlu'na bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmada Soldo'ya çarpıp kornere gitti.

Barcelona - R. Madrid CANLI |
Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi...
DİĞER
Beşiktalı Vaclav Cerny'den SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Süper Lig beni fazlasıyla şaşırttı"
Başkan Erdoğan'dan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: "Bu neslin artması lazım"
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli
Arda Güler ilk 11'deydi ancak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... 21:46
Arda Güler ilk 11'deydi ancak... Arda Güler ilk 11'deydi ancak... 21:27
Kristoffer Ajer hayatı ve kariyeri Kristoffer Ajer hayatı ve kariyeri 21:11
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 20:51
Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! 20:37
Kevin Boma hayatı ve kariyeri! Kevin Boma hayatı ve kariyeri! 20:35
Daha Eski
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli 19:18
Nkunku Milan'a 1 puanı getirdi! Nkunku Milan'a 1 puanı getirdi! 19:18
Martinelli şov yaptı! Arsenal FA Cup'ta üst tura yükseldi Martinelli şov yaptı! Arsenal FA Cup'ta üst tura yükseldi 19:16
Trabzonspor'dan müze ziyareti! Trabzonspor'dan müze ziyareti! 19:01
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 18:48
Bayern Münih-Wolfsburg maçı detayları Bayern Münih-Wolfsburg maçı detayları 18:26