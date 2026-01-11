Pendikspor ile Bodrum FK maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.
Pendikspor 38 puanla 2. sırada yer aldı.
Bodrum FK ise 33 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Clarke-Harris kafayla içeri çevirdiği topa kale önünde Vinko Soldo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
19. dakikada sol taraftan Dimitrov'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Furkan Apaydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
20. dakikada sol taraftan Dimitrov'un yaptığı ortada ceza sahası içinde savunmada Furkan Doğan'ın ters vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Hüseyin Maldar'ın ceza sahası içi sağ tarafından yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Clarke-Harris'in vuruşunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında tekrar topu önünde bulan Clarke-Harris, yaptığı vuruşta kaleci Sousa çarpan top kornere çıktı.
69. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Dimitrov, ceza yayı üzerinde pasını Ali Habeşoğlu'na bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmada Soldo'ya çarpıp kornere gitti.