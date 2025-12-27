Zirve aşkına: ATKO Grup Pendikspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda?

ATKO Grup Pendikspor-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İstanbul derbisinde şampiyonluk sesleri yükseliyor! Pendikspor-Esenler Erokspor karşılaşması, sadece iki takım için değil, üst sıralardaki tüm dengeler için bir kırılma noktası niteliğinde. Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki Pendikspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini bu kritik maçta da sürdürmek isterken ligin en skorer ekiplerinden biri olan Esenler Erokspor, hücum gücüyle Pendik savunmasını aşmaya çalışacak. Sahadan galip ayrılacak takımın devre arası tatiline 'şampiyon adayı' unvanıyla gireceği Pendikspor-Esenler Erokspor maçının yayın bilgilerini sizler için derledik.

ATKO Grup Pendikspor-Esenler Erokspor MAÇI NE ZAMAN?

ATKO Grup Pendikspor-Esenler Erokspor maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

ATKO Grup Pendikspor-Esenler Erokspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendik Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

ATKO Grup Pendikspor-Esenler Erokspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği ATKO Grup Pendikspor-Esenler Erokspor maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak. Aksu'nun yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Mehmet Dura üstlenecek.

ATKO Grup Pendikspor-Esenler Erokspor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR