Galatasaray'da Rüdiger transferi gerçekleşmezse B planı hazır!

Galatasaray'da Rüdiger transferi gerçekleşmezse B planı hazır!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, devre arası transfer dönemi için ince eleyip sık dokuyor. Cimbom'un bu anlamda gündeme aldığı isimlerden birisi de Real Madrid'in tecrübeli yıldızı Antonio Rüdiger. Sarı-kırmızılılar, Alman futbolcunun transferinin gerçekleşmemesi halinde ise B planını yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Galatasaray'da Rüdiger transferi gerçekleşmezse B planı hazır!

Sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi için her türlü fedakarlık göze alınmış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiği yere kadar gitmek isteyen G.Saray, bu kapsamda zorluk derecesi yüksek maçlara alışkın isimleri bünyesine katmaya çalışacak. Bu isimlerin başında ise Real Madrid forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger yer alıyor. İspanyol ekibinin yola devam etmeyi düşünmediği 32 yaşındaki futbolcu için yeni yılın ardından vites yükseltilecek.

Galatasaray'da Rüdiger transferi gerçekleşmezse B planı hazır!

KADRO DIŞI KALDI

Abdülkerim Bardakcı'nın önüne daha tecrübeli bir isim arayan yönetim, Rüdiger için tüm şartlarını zorlayacak. İspanyol devi, ocak ayında oyuncusuyla yollarını ayırıp yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Rüdiger transferi gerçekleşmezse B planı hazır!

Eğer Rüdiger'de mutlu sona ulaşılamazsa G.Saray başka alternatiflere yönelecek. Chelsea'de kadro dışı bırakılan ve rezerv takıma gönderilen Fransız Axel Disasi için nabız yoklanacak. 1.91 boyundaki başarılı futbolcunun maaşından kurtulmak isteyen Chelsea, gelecek tekliflerin hepsini değerlendirmeye alacak.

Galatasaray'da Rüdiger transferi gerçekleşmezse B planı hazır!

TALİPLERİ SIRADA

Chelsea'nin satış listesine koyduğu Disasi için Fransız basınından bir iddia geldi. G.Saray'ın 27 yaşındaki savunmacı için harekete geçtiği iddia edilirken, Roma ve Lyon gibi takımların da futbolcuyla yakından ilgilendiği iddia edildi. Ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.

F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız
G.Saray'dan golcü atağı!
Fenerbahçe'den Frattesi için dev teklif!
