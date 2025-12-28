Galatasaray'da Rüdiger transferi gerçekleşmezse B planı hazır!

Sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi için her türlü fedakarlık göze alınmış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiği yere kadar gitmek isteyen G.Saray, bu kapsamda zorluk derecesi yüksek maçlara alışkın isimleri bünyesine katmaya çalışacak. Bu isimlerin başında ise Real Madrid forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger yer alıyor. İspanyol ekibinin yola devam etmeyi düşünmediği 32 yaşındaki futbolcu için yeni yılın ardından vites yükseltilecek.