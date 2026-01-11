Barcelona - Real Madrid maçı CANLI (İspanya Süper Kupa)

İspanya Süper Kupa finali ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid'i bir kez daha dev bir randevuda buluşturuyor. Hansi Flick yönetiminde son dönemde başarılı bir grafik çizen Barcelona, bu finali kazanarak kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemek istiyor.

Xabi Alonso önderliğindeki Real Madrid cephesinde ise hedef net: kupayı kazanmak. Barcelona - Real Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, de Jong, Pedri, Fermin, Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Rodrygo.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa finalindeki Barcelona-Real Madrid maçı 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başladı.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Cidde'de Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'ndaki Barcelona-Real Madrid maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.