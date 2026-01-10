CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Heidenheim-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Heidenheim-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Heidenheim ile Köln karşı karşıya gelecek. Kritik maçı kazanarak düşme potasından çıkmanın hesaplarını yapan ev sahibi ekip, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermeyi amaçlayan Köln ise 16 puanla 11. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler, "Heidenheim-Köln maçı canlı izle konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Heidenheim-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 13:55
Heidenheim-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Heidenheim-Köln maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 16. hafta mücadelesinde Heidenheim ile Köln karşı karşıya geliyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Heidenheim, taraftarı önünde kritik maçtan galibiyetle çıkmayı hedefliyor. 16 puanla 11. sırada bulunan Köln ise zorlu deplasmanda kötü seriyi geride bırakıp moral bulmanın peşinde. Peki, Heidenheim-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HEIDENHEIM-KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında oynanacak Heidenheim-Köln maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

HEIDENHEIM-KOLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Voith Arena'da oynanacak Heidenheim-Köln maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

