Bundesliga'da 16. hafta mücadelesinde Heidenheim ile Köln karşı karşıya geliyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Heidenheim, taraftarı önünde kritik maçtan galibiyetle çıkmayı hedefliyor. 16 puanla 11. sırada bulunan Köln ise zorlu deplasmanda kötü seriyi geride bırakıp moral bulmanın peşinde. Peki, Heidenheim-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HEIDENHEIM-KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında oynanacak Heidenheim-Köln maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

HEIDENHEIM-KOLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Voith Arena'da oynanacak Heidenheim-Köln maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.