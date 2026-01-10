Pota derbisinde kazanan Galatasaray MCT Technic

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 83-73'lük skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray MCT Technic'te 7 oyuncu çift hanelere ulaştı. Frederick Gillespie II ve Errick Mccollum 13'er, Fabian White Jr. ve James Palmer 12'şer, Jerome Robinson ve Can Korkmaz 11'er, John Meeks ise 10 sayı kaydetti. Beşiktaş GAİN'de ise Devon Datson 13, Jonah Matthews ve Ismael Kamagate 11'er sayıyla mücadele etti.

Galatasaray MCT Technic, yeni başantrenörü Gianmarco Pozzecco yönetiminde çıktığı ilk maçtan zaferle ayrılırken, toplamdan 8. galibiyetini elde etti. geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko'ya yenilerek namağlup ünvanı sona eren lider Beşiktaş GAİN, üst üste 2. mağlubiyetini aldı.