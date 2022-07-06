BIÇAK NASIL BİLENİR? | Körelmiş bıçak derdine son: Evde bıçak bilemenin kolay yolları ve püf noktası!

Kurban Bayramı'nda en çok kullanılan ve kalitesi oldukça önemli olan aletlerden biri de bıçaklardır. Kesim anında kullanılan bıçağın iyi bilenmiş olması, kurban kesiminin en önemli noktalarından biridir. Kesim işleminin ardından eti parçalamak için de bu işlemleri kolaylaştıracak keskinlikte bıçaklar kullanılmalıdır. Peki, bıçak nasıl bilenir, evde bıçak bilemenin kolay yolu nedir? İşte bıçak bilemek isteyenler için merak edilen detaylar...

BIÇAK BİLEME İŞLEMİ PROFESYONELCE YAPILMASI GEREKEN BİR İŞLEMDİR. BU NEDENLE EVDE BU İŞLEMİ YAPARKEN DİKKATLİ OLMANIZ VE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMANIZ HAYATİ ÖNEM TAŞIR. BİLEDİĞİNİZ BIÇAĞI SİLMEDEN YA DA YIKAMADAN ÇIPLAK ELLE ELLEMEYİN.

KURBAN KESİMİNDE NASIL BIÇAK KULLANILMALI?

Yeniasır Gazetesi'nin haberine göre, İzmir Kemeraltı'nda uzun yıllar bıçakçılık hizmeti veren Uğur Yücel, kurban kesiminde kullanılan bıçakların nasıl olması gerektiğini anlattı. Kurban Bayramı'nda kurban keserken kullanılacak bıçakların ayrı özellikler taşıyacağıno söyleyen Yücel, dikkat edilmesi gereken hususları da ekledi:

"Bir bıçakla bütün işlemleri yapmak zor olur. Çelik kısmı 18 ila 21 santimetre arasında olan bir bıçakla hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban kesimi yapılabilir. Çelik kısmı 18 ila 15 santimetre olan bir bıçakla etler doğranabilir.

Ucu yuvarlak olan bıçakla da kurban derisi daha rahat yüzülür, deri zarar görmez. Kurban kesimi yaptıktan sonra eti kemikten ayırmak için çelik kısmı 13 ila 15 santimetre olan ve ucu biraz daha sivri bir bıçak kullanılmalı."

BIÇAK BİLEME İŞLEMİ PROFESYONELCE YAPILMASI GEREKEN BİR İŞLEMDİR. BU NEDENLE EVDE BU İŞLEMİ YAPARKEN DİKKATLİ OLMANIZ VE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMANIZ HAYATİ ÖNEM TAŞIR. BİLEDİĞİNİZ BIÇAĞI SİLMEDEN YA DA YIKAMADAN ÇIPLAK ELLE ELLEMEYİN.

EVDE KOLAYCA BIÇAK BİLEME YÖNTEMLERİ NEDİR?

Porselen Kupa Altı

Porselen kupaların altında genellikle cilasız bir kısım yer almaktadır. Alçı taşına benzer bu kısmı kullanarak bıçak bileyebilirsiniz.

Bıçakları kullanmadan önce keskinleştirmek için bir kupa seçin ve ters çevirerek zemine sabitleyin, ardından, bilemek istediğiniz bıçağı, kupanın altındaki ince bölüme temas ettirin. Öne ve arkaya doğru yapacağınız hareketlerle bıçaklarınızı daha keskin hale getirebilirsiniz. Bıçak bileme işleminden sonra bıçağınızı nemli bir bezle silmeyi de unutmayın.

Bıçak Bileme Taşı

Birçok ev aletleri ve malzemeleri satan günlük dükkanlardan temin edeceğiniz bıçak bileme taşı, bıçağı bilerken oldukça kolaylık sağlar, işinizi hızlandırır. Eğer etleri anında parçalamak ve yiyecekleri kolayca hazırlamak istiyorsanız, bıçak bileme taşını alarak bıçaklarınızı keskinleştirebilirsiniz.

Bunun için bıçak bileme taşını bir defa sudan geçirip kaymayan bir zemine koyun ve bıçağı ileri geri olacak şekilde bu taşa sürtün.

Birkaç dakika boyunca bileme işlemini gerçekleştirin. Bıçak bileme işleminden sonra bıçağınızı nemli bir bezle silmeyi de unutmayın.

BIÇAK BİLEME İŞLEMİ PROFESYONELCE YAPILMASI GEREKEN BİR İŞLEMDİR. BU NEDENLE EVDE BU İŞLEMİ YAPARKEN DİKKATLİ OLMANIZ VE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMANIZ HAYATİ ÖNEM TAŞIR. BİLEDİĞİNİZ BIÇAĞI SİLMEDEN YA DA YIKAMADAN ÇIPLAK ELLE ELLEMEYİN.

Yemek Tabağı Tabanı

Yemek tabağının alt kısmını, daha büyük bıçakları keskinleştirmek için tercih edebilirsiniz. Diğer bir yöntem olan kupa yöntemi daha küçük bıçaklar için tercih edilir.

Yemek tabağının altını kullanarak bıçakları keskinleştirmek istediğinizde, tabağı bir bez üzerine ters çevirin ve kaymasını önleyin.

Sonrasında bıçağın körelen kısmını tabağın altındaki yüzeye sürterek keskinleşmesini sağlayın. Bu pratik yöntemi yemek yapmadan önce deneyerek daha kullanışlı bıçaklar elde edebilirsiniz. Bıçak bileme işleminden sonra bıçağınızı nemli bir bezle silmeyi de unutmayın.

Çift Bıçak Yöntemi

Çok eski zamanlardan bu yana uygulanan bu yöntem, dikkat edilmediği durumlarda tehlikeli sonuçlara neden olabilir. İki bıçağı birbirine sürterek deneyeceğiniz bu yöntemde, eğer dikkatiniz dağılırsa bıçaklardan biri kayabilir ve eliniz kesilebilir. Bu yöntemi tüm boyut ve türdeki bıçaklar için tercih edebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde uygulanması tavsiye edilmektedir. Bıçak bileme işleminden sonra bıçağınızı nemli bir bezle silmeyi de unutmayın.

BIÇAK BİLEME İŞLEMİ PROFESYONELCE YAPILMASI GEREKEN BİR İŞLEMDİR. BU NEDENLE EVDE BU İŞLEMİ YAPARKEN DİKKATLİ OLMANIZ VE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMANIZ HAYATİ ÖNEM TAŞIR. BİLEDİĞİNİZ BIÇAĞI SİLMEDEN YA DA YIKAMADAN ÇIPLAK ELLE ELLEMEYİN.

Gazete Kağıtları

Gazeteyi alın ve yapraklarını üst üste koyun. Daha sonra gazete kağıtlarının kenar kısımlarına bıçağınızı yerleştirin ve elinize dikkat ederek, bıçakları bezle siliyormuş gibi gazeteye silin ve bunu hızlı yapmaya özen gösterin. Orta boy bir bıçak bu şekilde bilinecektir.