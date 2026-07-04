CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Jhon Duran Galatasaray forması giymek için gün sayıyor!

Jhon Duran Galatasaray forması giymek için gün sayıyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı aldı. Sarı-kırmızılı ekibe transfer olmaya sıcak bakan yıldız futbolcunun, bir an önce takıma katılarak sezon öncesi kampında yer almak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:50
Jhon Duran Galatasaray forması giymek için gün sayıyor! O tarih ortaya çıktı

Galatasaray'da transfer listesinde yer alan Jhon Duran, takıma katılmak için sabırsızlanıyor.

Jhon Duran Galatasaray forması giymek için gün sayıyor! O tarih ortaya çıktı

Sarı kırmızılı takımla anlaşmaya varan 22 yaşındaki forvet, transferin resmiyet kazanmasını bekliyor.

Jhon Duran Galatasaray forması giymek için gün sayıyor! O tarih ortaya çıktı

Galatasaray, Al Nassr'la görüşmelerini sürdürüyor.

Jhon Duran Galatasaray forması giymek için gün sayıyor! O tarih ortaya çıktı

Suudi Arabistan ekibinin Duran'ın kiralık olarak Galatasaray'a katılmasına sıcak baktığı ifade edildi.

Jhon Duran Galatasaray forması giymek için gün sayıyor! O tarih ortaya çıktı

Transferin önünde bir engel bulunmadığı, sarı-kırmızılıların kısa sürede nihai kararı verip, adımlar atacağı dile getirildi.

Jhon Duran Galatasaray forması giymek için gün sayıyor! O tarih ortaya çıktı

Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen Duran'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için böyle bir tercihte bulunduğu kaydedildi.

Jhon Duran Galatasaray forması giymek için gün sayıyor! O tarih ortaya çıktı

SANCHEZ'LE GÖRÜŞTÜ

Jhon Duran, Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılan vatandaşı Davinson Sanchez'den bilgiler aldı.

Jhon Duran Galatasaray forması giymek için gün sayıyor! O tarih ortaya çıktı

Sanchez'le görüşen Duran'ın Galatasaray hakkında tüm detayları öğrendiği vurguladı.

Jhon Duran Galatasaray forması giymek için gün sayıyor! O tarih ortaya çıktı

Geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan 22 yaşındaki forvet, Süper Lig'i ve sarı-kırmızılıları yakından tanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sinner ve Sabalenka, Wimbledon'da son 16'da Sinner ve Sabalenka, Wimbledon'da son 16'da 01:19
Özbek'ten transfer açıklaması! Özbek'ten transfer açıklaması! 01:15
Milliler yarı finale yükseldi! Milliler yarı finale yükseldi! 22:52
Galatasaray'a Kanadalı kısa forvet! Galatasaray'a Kanadalı kısa forvet! 22:06
Fatih Tekke'nin maaşında iyileştirmeye gidildi Fatih Tekke'nin maaşında iyileştirmeye gidildi 22:05
G.Saray'ın hazırlık maçı programı belli oldu! G.Saray'ın hazırlık maçı programı belli oldu! 20:40
Daha Eski
Kassoum Ouattara antrenmana çıktı Kassoum Ouattara antrenmana çıktı 20:35
G.Saray Portekizli kaleciyi kadrosuna kattı! G.Saray Portekizli kaleciyi kadrosuna kattı! 20:32
Ake'nin bonservis bedeli belli oldu! Ake'nin bonservis bedeli belli oldu! 19:47
Fatih Tekke'den flaş transfer sözleri! Fatih Tekke'den flaş transfer sözleri! 18:53
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! 18:22
F.Bahçe Nathan Ake transferini açıkladı! F.Bahçe Nathan Ake transferini açıkladı! 17:43