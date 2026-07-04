Jhon Duran Galatasaray forması giymek için gün sayıyor!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı aldı. Sarı-kırmızılı ekibe transfer olmaya sıcak bakan yıldız futbolcunun, bir an önce takıma katılarak sezon öncesi kampında yer almak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'da transfer listesinde yer alan Jhon Duran, takıma katılmak için sabırsızlanıyor.
Sarı kırmızılı takımla anlaşmaya varan 22 yaşındaki forvet, transferin resmiyet kazanmasını bekliyor.
Galatasaray, Al Nassr'la görüşmelerini sürdürüyor.
Suudi Arabistan ekibinin Duran'ın kiralık olarak Galatasaray'a katılmasına sıcak baktığı ifade edildi.
Transferin önünde bir engel bulunmadığı, sarı-kırmızılıların kısa sürede nihai kararı verip, adımlar atacağı dile getirildi.
Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen Duran'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için böyle bir tercihte bulunduğu kaydedildi.
SANCHEZ'LE GÖRÜŞTÜ
Jhon Duran, Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılan vatandaşı Davinson Sanchez'den bilgiler aldı.
Sanchez'le görüşen Duran'ın Galatasaray hakkında tüm detayları öğrendiği vurguladı.
Geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan 22 yaşındaki forvet, Süper Lig'i ve sarı-kırmızılıları yakından tanıyor.
22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.