Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Transferde bomba Osimhen iddiası! Yeni teknik direktörün ilk hedefi olacak

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Avrupa devinin başına geçen o teknik direktörün, transferdeki ilk hedefinin Osimhen olduğu öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 09:53
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İngiliz basınından, 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu hakkında çarpıcı bir iddia geldi.

TeamTalk'ta yer alan habere göre, Chelsea'de yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun ilk transferi Victor Osimhen olabilir.

Victor Osimhen'in temsilcileri ve aracılarının, Avrupa genelinde üst düzey fırsatları yeniden aktif olarak araştırdığı öğrenildi.

Bu doğrultuda Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle Chelsea'nin de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yarışa girdiği belirtildi.

Galatasaray'ın ise Osimhen'in ayrılığına izin vermeye hiç niyetli olmadığı ve Nijeryalı santrforu kadrosunda tutmak için büyük çaba sarf ettiği ifade edildi.

Öte yandan Osimhen için konuşulan bonservis ücretinin 100 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.

'PERDE ARKASINDA GÖRÜŞMELER YAPILIYOR!'

Bu gelişmelerin yanı sıra haberde belirtilen detaya göre; Galatasaray'ın, Osimhen'i göndermeye niyeti olmasa da yıldız golcünün kariyerinin sonraki adımlarıyla ilgili perde arkasında görüşmelerin ve ön hazırlıkların yapıldığı aktarıldı.

Aracıların, yaz transfer dönemi öncesi piyasayı değerlendirirken Osimhen'in profilini çeşitli büyük Avrupa kulüplerine tekrar sunmaya başladıkları yazıldı.

