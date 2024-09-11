TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!
Yaz transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer için yurt dışında yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı kurmaylar, Rayan Cherki'yi gündemine almıştı. Fransız yıldız transfer kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci / Fotomac.com.tr)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 12:48 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 12:58
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Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala yoğun mesai harcayan yönetim Nicola Zalewski ile anlaşma sağladı.
Sol kanat bölgesine Polonyalı yıldızı dahil eden Cimbom son gün bombalarını patlatmak için harekete geçti.
Transfer görüşmeleri için yurt dışında bulunan sarı kırmızılı kurmaylar, orta saha ve kanat bölgelerinde görev yapan Rayan Cherki'yi gündemine almıştı.
CHERKI'DEN G.SARAY'A YANIT
Fransız oyuncu geleceği hakkında kararını verdi.
Foot Mercato'nun haberine göre; Lyon forması giyen Rayan Cherki, Galatasaray'ın teklifini reddetti.
21 yaşındaki yıldız oyuncunun Lyon ile sözleşme uzatacağı aktarıldı.
İstikrarlı bir performans sergileyen Fransız oyuncu, Lyon formasıyla geçtiğimiz sezon 39 maça çıktı.
21 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Rayan Cherki'nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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