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TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!

Yaz transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer için yurt dışında yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı kurmaylar, Rayan Cherki'yi gündemine almıştı. Fransız yıldız transfer kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci / Fotomac.com.tr)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 12:48 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 12:58
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!

Milli aranın ardından Süper Lig'e dönen Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!

Ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı kırmızılılar taraftarı önünde galip gelerek haftayı kayıpsız kapatmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!

Galatasaray'da diğer yandan transfer için çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!

Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala yoğun mesai harcayan yönetim Nicola Zalewski ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!

Sol kanat bölgesine Polonyalı yıldızı dahil eden Cimbom son gün bombalarını patlatmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!

Transfer görüşmeleri için yurt dışında bulunan sarı kırmızılı kurmaylar, orta saha ve kanat bölgelerinde görev yapan Rayan Cherki'yi gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!

CHERKI'DEN G.SARAY'A YANIT
Fransız oyuncu geleceği hakkında kararını verdi.

TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!

Foot Mercato'nun haberine göre; Lyon forması giyen Rayan Cherki, Galatasaray'ın teklifini reddetti.

TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!

21 yaşındaki yıldız oyuncunun Lyon ile sözleşme uzatacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!

İstikrarlı bir performans sergileyen Fransız oyuncu, Lyon formasıyla geçtiğimiz sezon 39 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!

21 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Rayan Cherki'den Galatasaray'a yanıt!

Rayan Cherki'nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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