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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Gabriel Sara coşkusu! İşte ödenecek rakam

Süper Lig devlerinden Galatasaray, Gabriel Sara transferini noktalarken yıldız isme ödenecek ücret ise gün yüzüne çıktı. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Gabriel Sara coşkusu! İşte ödenecek rakam

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahada mutlu sona ulaştı. Uzun süredir orta saha arayışı olan sarı kırmızılılar, Norwich City'den Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Gabriel Sara coşkusu! İşte ödenecek rakam

Aslan, İngiliz kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcuya bonuslarla beraber 20 milyon euro civarı bir bonservis ödenmesi bekleniyor. Brezilyalı oyuncuya da yıllık 3 milyon euro civarı bir maaş ödemesinin geleceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Gabriel Sara coşkusu! İşte ödenecek rakam

5 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı kırmızılılar, Gabriel Sara ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu transfer hamlesi Galatasaray taraftarlarında da heyecan yarattı. Lucas Torreira'nın yanına iyi bir 8 numara arayan Aslan, önemli bir eksikliği kapattı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Gabriel Sara coşkusu! İşte ödenecek rakam

Sara, 6, 8 ve 10 numaralarda oynayabiliyor ve her iki ayağını da kullanabiliyor. 2022- 2023 sezonunun başında Norwich City'ye Sao Paulo'dan transfer olan Gabriel Sara, İngiliz ekibiyle 96 resmi maça çıkarken, 21 gol attı, 17 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Gabriel Sara coşkusu! İşte ödenecek rakam

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Gabriel Sara'nın Galatasaray'ı tercih etmesinde Şampiyonlar Ligi faktörü öne çıktı. Leeds United'ın da çok istediği Sara, sarı kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansını yakalamak istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Gabriel Sara coşkusu! İşte ödenecek rakam

25 yaşındaki orta saha kariyerindeki en büyük hedefine ulaşmak istiyor. Öte yandan başarılı futbolcunun Brezilya Milli Takımı'na seçilmek istediği de ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Gabriel Sara coşkusu! İşte ödenecek rakam

53 MAÇ

Gabriel Sara, geçtiğimiz sezon Norwich City'de 53 resmi maça çıktı. Müthiş bir istikrar yakalayan Sara, Championship'te de 46 maç oynayan Brezilyalı orta saha 13 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Gabriel Sara coşkusu! İşte ödenecek rakam

12 ASİST

Brezilyalı yıldız Gabriel Sara, gol pası özelliğiyle öne çıkıyor. Geçen sezon Championship'te 12 asist yapan Sara, ligin en fazla gol pası veren isimlerden oldu.

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