TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Gabriel Sara coşkusu! İşte ödenecek rakam

Aslan, İngiliz kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcuya bonuslarla beraber 20 milyon euro civarı bir bonservis ödenmesi bekleniyor. Brezilyalı oyuncuya da yıllık 3 milyon euro civarı bir maaş ödemesinin geleceği belirtiliyor.