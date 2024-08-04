TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Gabriel Sara coşkusu! İşte ödenecek rakam
Süper Lig devlerinden Galatasaray, Gabriel Sara transferini noktalarken yıldız isme ödenecek ücret ise gün yüzüne çıktı. İşte haberin tüm detayları...
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Sara, 6, 8 ve 10 numaralarda oynayabiliyor ve her iki ayağını da kullanabiliyor. 2022- 2023 sezonunun başında Norwich City'ye Sao Paulo'dan transfer olan Gabriel Sara, İngiliz ekibiyle 96 resmi maça çıkarken, 21 gol attı, 17 asist yaptı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Gabriel Sara'nın Galatasaray'ı tercih etmesinde Şampiyonlar Ligi faktörü öne çıktı. Leeds United'ın da çok istediği Sara, sarı kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansını yakalamak istedi.
25 yaşındaki orta saha kariyerindeki en büyük hedefine ulaşmak istiyor. Öte yandan başarılı futbolcunun Brezilya Milli Takımı'na seçilmek istediği de ifade edildi.
53 MAÇ
Gabriel Sara, geçtiğimiz sezon Norwich City'de 53 resmi maça çıktı. Müthiş bir istikrar yakalayan Sara, Championship'te de 46 maç oynayan Brezilyalı orta saha 13 gol attı.
12 ASİST
Brezilyalı yıldız Gabriel Sara, gol pası özelliğiyle öne çıkıyor. Geçen sezon Championship'te 12 asist yapan Sara, ligin en fazla gol pası veren isimlerden oldu.
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