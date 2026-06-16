Son şampiyon Arjantin'den 2026 Dünya Kupası'na görkemli başlangıç!

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk hafta maçında Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Son şampiyona galibiyeti getiren golleri 17'nci, 60'ıncı ve 76'ncı dakikalarda Lionel Messi kaydetti.
MESSI KLOSE'Yİ YAKALADI!
Cezayir'e karşı hat-trick yapan Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 16'ya çıkartarak Miroslav Klose'nin rekorunu egale etti.
Bu karşılaşmayla birlikte Arjantin J Grubu'ndaki ilk maçında hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. Cezayir ise puanla tanışmayı başaramadı.
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 2. hafta maçında Arjantin, Avusturya; Cezayir ise Ürdün ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️ Lionel Messi kaldığı yerden devam ediyor! Arjantin'in süper yıldızı turnuvaya harika bir golle başladı! pic.twitter.com/AZAY8GAH7u— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2026
⚽️ Lionel Messi yeniden sahnede! Arjantin'in kralı yine doğru zamanda doğru yerde! pic.twitter.com/0lCozaktZc— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2026
🐐 Lionel Messi neler yapıyorsun! Hat-trick geldi! Dünya Kupaları'nın en golcüsünden inanılmaz başlangıç! pic.twitter.com/F0GiYvF0HG— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2026