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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Son şampiyon Arjantin'den 2026 Dünya Kupası'na görkemli başlangıç!

Son şampiyon Arjantin'den 2026 Dünya Kupası'na görkemli başlangıç!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk hafta maçında son şampiyon Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geldi. Arjantin, Messi'nin hat-trick yaptığı maçta rakibini mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 06:00 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 06:07
Son şampiyon Arjantin'den 2026 Dünya Kupası'na görkemli başlangıç!

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk hafta maçında Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Son şampiyona galibiyeti getiren golleri 17'nci, 60'ıncı ve 76'ncı dakikalarda Lionel Messi kaydetti.

MESSI KLOSE'Yİ YAKALADI!

Cezayir'e karşı hat-trick yapan Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 16'ya çıkartarak Miroslav Klose'nin rekorunu egale etti.

Messi'den Cezayir'e hat-trick! Devamını Oku BUNU DA OKU

Bu karşılaşmayla birlikte Arjantin J Grubu'ndaki ilk maçında hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. Cezayir ise puanla tanışmayı başaramadı.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 2. hafta maçında Arjantin, Avusturya; Cezayir ise Ürdün ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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