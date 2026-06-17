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Haberler Dünya Kupası A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası play-off rakipleri belli olacak!

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası play-off rakipleri belli olacak!

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası play-off rakipleri 18 Haziran'da UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Türkiye 2. yolda mücadele edecek. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 09:33
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası play-off rakipleri belli olacak!

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki rakipleri 18 Haziran'da belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran'da düzenlenecek kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kurada Türkiye Futbol Federasyonunu, Kadın Milli Takımlar İdari Sorumlusu Işık Özaydın temsil edecek.

Kura çekiminde 1. ve 2. yol eşleşmeleri belirlenecek. Play-off aşamasında mücadele edecek 32 takım, 1. ve 2. yol olmak üzere iki ayrı yola ayrılacak. İlk turda 1. yolda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ile C Ligi'nden gelen ekipler karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlıların yer aldığı 2. yolda ise UEFA Uluslar Ligi A Ligi gruplarını dördüncü sırada tamamlayan dört takım ile B Ligi grup birincileri; B Ligi grup ikinci ve üçüncüleriyle eşleşecek. Milliler, kura çekimine seri başı olmayan takımlar arasında katılacak. İlk tur karşılaşmaları, 7-13 Ekim tarihlerinde çift maç eleme sistemiyle oynanacak.

İlk turu geçen 16 takım, ikinci tura yükselecek. İkinci turda 1. ve 2. yol galipleri birbirleriyle eşleşecek. 26 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında oynanacak ikinci tur müsabakalarının ardından tur atlayan sekiz takımdan yedisi, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. Bir takım ise kıtalararası play-off turunda mücadele edecek.

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