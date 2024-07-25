TRANSFER HABERİ - Galatasaray Portekizli yıldızı listesine aldı!
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Elias Jelert'i kadrosuna katarak sağ bek transferinde mutlu sona ulaşan Cimbom, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim 8 numara transferi için rotasını Portekiz'e çevirdi. Galatasaray, Benfica'nın yıldızını listesine ekledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Elias Jelert'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.
9 milyon Euro artı bonuslarla birlikte 4 yıllık anlaşma sağlanan yıldız oyuncunun İstanbul'a gelip resmi imzayı atması bekleniyor.
Hızlı bir şekilde 8 numara transferini bitirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Portekiz basınında yer alan haberde, Joao Mario'nun sarı kırmızılı ekibin listesine girdiği belirtildi.
31 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın teklifte bulunacağı öne sürüldü.
Bonservisi Benfica'da olan deneyimli orta saha 2021'den bu yana 146 maça çıktı, 36 gol atıp, 26 asist yaptı.
Öte yandan Joao Mario, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.
Orta sahada 6, 8 ve 10 numara olarak oynayabilen deneyimli yıldız, kanatlarda da forma giyebiliyor.
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