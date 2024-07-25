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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Portekizli yıldızı listesine aldı!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Elias Jelert'i kadrosuna katarak sağ bek transferinde mutlu sona ulaşan Cimbom, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim 8 numara transferi için rotasını Portekiz'e çevirdi. Galatasaray, Benfica'nın yıldızını listesine ekledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Portekizli yıldızı listesine aldı!

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşı karşıya geldi.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Portekizli yıldızı listesine aldı!

Sarı kırmızılılar rakibini Hakim Ziyech ve Wilfred Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Portekizli yıldızı listesine aldı!

Bir yandan yeni sezona hazırlanan Cimbom diğer yandan da transfer için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Portekizli yıldızı listesine aldı!

Elias Jelert'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Portekizli yıldızı listesine aldı!

9 milyon Euro artı bonuslarla birlikte 4 yıllık anlaşma sağlanan yıldız oyuncunun İstanbul'a gelip resmi imzayı atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Portekizli yıldızı listesine aldı!

Hızlı bir şekilde 8 numara transferini bitirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Portekizli yıldızı listesine aldı!

Portekiz basınında yer alan haberde, Joao Mario'nun sarı kırmızılı ekibin listesine girdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Portekizli yıldızı listesine aldı!

31 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın teklifte bulunacağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Portekizli yıldızı listesine aldı!

Bonservisi Benfica'da olan deneyimli orta saha 2021'den bu yana 146 maça çıktı, 36 gol atıp, 26 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Portekizli yıldızı listesine aldı!

Öte yandan Joao Mario, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Portekizli yıldızı listesine aldı!

Orta sahada 6, 8 ve 10 numara olarak oynayabilen deneyimli yıldız, kanatlarda da forma giyebiliyor.

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