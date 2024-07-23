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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel planını belirledi!

Orta saha transferi için gün sayan Galatasaray'da Zenit'in yıldızı Wendel ısrarı sürüyor. Sarı kırmızılılar mutlu sona ulaşmak için pazarlıklarını sürdürürken son görüşmesini gerçekleştirecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel planını belirledi!

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta sahaya transfer yapmayı hedefleyen Galatasaray'da gözler Wendel transferine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel planını belirledi!

Sarı Kırmızılılar'ın Sambacı ile ilgili planı belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel planını belirledi!

YENİ BİR GÖRÜŞME PLANI VAR
Sarı-Kırmızılılar, Zenit'in yıldız ismi için bu hafta yeni bir görüşme ayarlamayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel planını belirledi!

Takvim'de yer alan habere göre; futbolcu ile bireysel görüşmelerde yol alan Galatasaray, Zenit'in peşinat ve yüksek bonservis inadını kırmaya çalışacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel planını belirledi!

Zenit, 20 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel planını belirledi!

Galatasaraylı kurmaylar ise 16 milyon Euro ve bonus şeklinde bir teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel planını belirledi!

Cimbom, oyuncunun maliyetini istediği seviyeye çekip, transferi olumlu sonuçlandırmayı planlıyor. Ancak; Zenit'in inadı kırılmazsa, bu transfer rafa kaldırılacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel planını belirledi!

70 GOLE KATKI SAĞLADI
2020'den beri Zenit'te oynayan Wendel'in 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel planını belirledi!

Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada görev alabilen futbolcu, daha önce Sporting Lizbon ve Fluminense takımlarında top koşturdu.

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