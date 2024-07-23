TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel planını belirledi!
Orta saha transferi için gün sayan Galatasaray'da Zenit'in yıldızı Wendel ısrarı sürüyor. Sarı kırmızılılar mutlu sona ulaşmak için pazarlıklarını sürdürürken son görüşmesini gerçekleştirecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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YENİ BİR GÖRÜŞME PLANI VAR
Takvim'de yer alan habere göre; futbolcu ile bireysel görüşmelerde yol alan Galatasaray, Zenit'in peşinat ve yüksek bonservis inadını kırmaya çalışacak.
Zenit, 20 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif bekliyor.
Galatasaraylı kurmaylar ise 16 milyon Euro ve bonus şeklinde bir teklif yaptı.
Cimbom, oyuncunun maliyetini istediği seviyeye çekip, transferi olumlu sonuçlandırmayı planlıyor. Ancak; Zenit'in inadı kırılmazsa, bu transfer rafa kaldırılacak.
70 GOLE KATKI SAĞLADI
2020'den beri Zenit'te oynayan Wendel'in 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada görev alabilen futbolcu, daha önce Sporting Lizbon ve Fluminense takımlarında top koşturdu.
Kariyerinde şu ana kadar 260 karşılaşmaya çıkan Wendel, rakip ağlara 33 gol atarken ve 37 kez de gol pası vermeyi bildi.
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